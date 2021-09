Dying Light ist bald erstmals in Deutschland verfügbar – und zwar auf Nintendo Switch

Dying Light durfte bisher in Deutschland nicht offen in den Ladenregalen stehen. Das Spiel erhielt zum Release keine USK-Einstufung und wurde kurz danach durch die BPjM (die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) per Blitzindizierung auf den Index gesetzt.



Zwar fiel das Spiel nicht auf die Beschlagnahmungsliste, doch es durfte nicht mehr offen beworben werden - mit anderen Worten durfte es weder in den Regalen von Einzelhändlern noch in Onlineshops hierzulande zu finden sein. Nun scheint sich das aber zu ändern, denn Dying Light wird für die Switch erscheinen.

Dying Light erscheint in Deutschland für die Switch

Entwickler Techland hat bekanntgegeben, dass Dying Light Platinum Edition für die Nintendo Switch erscheinen wird - und zwar auch in Deutschland. Wann genau das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt, bisher ist nur von "bald" die Rede. Ob die Veröffentlichung auf der Switch ebenfalls bedeutet, dass Dying Light damit auch Versionen für die PS4/PS5 und Xbox One und Series X/S erhält, steht auch noch offen.



Wenn ihr wissen wollt, was euch in Dying Light erwartet, findet ihr hier den Trailer:

Darum geht's in Dying Light: Dying Light ist ein Survival-Spiel, in dem wir uns via Parkour durch eine postapokalyptische Welt voller Zombies bewegen müssen und uns etwa auf die Suche nach Ressourcen machen oder Aufträge erfüllen. Zumindest tagsüber, denn nachts wird die Welt um einiges gefährlicher und macht uns zum Gejagten. Unser Ziel ist also, während der Sonnenstunden möglichst viel zu schaffen und zu versuchen, des nachts wieder im sicheren Unterschlupf zu sein.

Dying Light 2 verschoben

Der Nachfolger Dying Light 2 sollte eigentlich noch Ende 2021 erscheinen, nun wurde das Spiel aber erneut verschoben und soll erst Anfang 2022 rauskommen. Zwar soll das Spiel soweit fertig sein, allerdings arbeite man noch am Feinschliff, wie Techland-CEO Pawel Marchewka erklärte. Schuld daran mögen wohl auch die chaotischen Zustände beim Entwicklerstudio sein, die nach Beschwerden mehrerer Mitarbeiter*innen zutage kamen.

Freut ihr euch darauf, Dying Light auf der Switch zu spielen? Wünscht ihr es euch auch für andere Plattformen?