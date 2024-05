Assassin's Creed Shadows - Map-Größe: So umfangreich ist die Open World laut Ubisoft diesmal

Ubisoft gibt erste Anhaltspunkte zur Größenordnung von AC Shadows.

Nachdem Ubisoft mit AC Mirage wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrte, erwartet uns mit Assassin's Creed Shadows der nächste Open World-Ableger der Meuchelmörder-Reihe. Insbesondere die Spielwelten von Odyssey und Valhalla fallen jedoch so riesig aus, dass sie für einige Spieler*innen überladen und stellenweise überfordernd wirken. Und wie sieht's mit Shadows aus? Wird der nächste Ableger etwa noch größer als Odyssey und Valhalla?



Die kurze Antwort: Nein. In Sachen Größe/Umfang orientiert sich AC Shadows am 2017 veröffentlichten Ägypten-Abenteuer Origins. Das verrät Creative Director Jonathan Dumont in einem Interview gegenüber IGN.

Assassin's Creed Shadow ist in etwa so groß wie Origins

Konkret sagt Dumont im besagten Interview folgendes:

(Shadows) steht im Einklang mit den letzten Assassin’s Creed-Teilen, die wir gemacht haben. In Sachen Maßstab können wir es vielleicht etwas mehr mit der Größe von Assassin’s Creed Origins vergleichen. Wir wollten ein viel realistischeres Maßstabsverhältnis haben. Da Burgen viel Platz beanspruchen und wir wollen, dass sich die Berge wirklich wie Berge anfühlen, haben wir dafür gesorgt, dass sich die Umgebungen im Spiel breiter anfühlen. Aber ich würde sagen, ungefähr die gleiche Größe wie Origins.

Wie groß sind die Open Worlds von Assassin's Creed? Die Map-Größe von AC Origins misst übrigens 80 km². AC Shadows dürfte sich laut der aktuellen Aussage von Dumont ebenfalls in diesem Bereich einordnen. Zum Vergleich: Die Karte von Valhalla ist 120 km² groß (Wasserflächen mit einbezogen) und die von Odyssey misst sogar ganze 256 km² mit einer reinen Landmasse von 130 km².

AC Shadows lässt uns diesmal wieder in die Rolle von zwei Protagonisten schlüpfen. Der untere Trailer stellt euch Yasuke und Naoe genauer vor:

4:16 Das sind Yasuke und Naoe aus Assassin's Creed Shadows

Mehr Infos zu AC Shadows findet ihr in unserer Ankündigungs-News zum Trailer:

Mehr zum Thema Assassin's Creed Shadows zeigt sich endlich in erstem, richtigen Trailer und bestätigt Release noch in diesem Jahr von Eleen Reinke

Release und Plattformen: Assassin's Creed: Shadows entführt uns ins feudale Japan. Das Action-RPG erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Versionen für PS4 und Xbox One wird es diesmal nicht geben.

Und jetzt seid wie immer ihr gefragt: Was ist eure Meinung zur Größe von Assassin's Creed: Shadows?