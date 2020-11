Spielt ihr in Ubisofts Action-Rollenspiel AC Valhalla gerne Örlög? Zwischen all dem Kämpfen, Plündern und dem Aufbau einer Siedlung könnt ihr mit dem Würfelspiel mal verschnaufen. Falls es euch sogar richtig Spaß macht, dann dürfte es freuen, dass der Website Dicebreaker zufolge Ubisoft gemeinsam mit PureArts Örlög 2021 als "echtes" Würfelspiel in den Handel bringt.

Da sind noch Fragen offen: Allerdings gibt es noch keine weiteren Informationen. Wir wissen nicht, wie das Spiel genau aussieht, als was enthalten ist und wann es auf den Markt kommt. Ebenso wenig wissen, wie viel das Spiel kosten soll. Das hängt wohl auch vom Umfang und dem Material ab, aus dem die Komponenten bestehen.

So läuft Örlög in AC Valhalla ab

Ein lustiges Würfelspiel: Im kommenden Jahr dürft ihr Örlög dann gemeinsam mit euren Freunden spielen. Im Würfelspiel ist es das Ziel, die Steine des Gegners, die dessen Lebenspunkte darstellen, zu dezimieren, bevor euch das passiert. Dazu würfelt ihr drei Mal. Bei jedem Wurf legt ihr Würfel zur Seite. Diese Würfel besitzen bestimmte Symbole, die angeben, ob ihr Nahkampf- oder Fernkampf-Schaden oder Schutz bekommt. Es ist sogar möglich, dem Gegner Marken zu stehlen.

Diese Marken sind nötig, um einen Segen der Götter zu beschwören. Diese haben unterschiedliche Effekte. Manche fügen dem Gegner Schaden zu, andere heilen euch. Den Segen sollte man immer besonders taktisch einsetzen. Am Ende gewinnt der Spieler, der seinem Gegner alle Lebenspunkte entziehen konnte.

Mehr zum Action-RPG erfahrt ihr in unserem Test:

Spielt ihr in AC Valhalla Örlög? Wollt ihr euch das Würfelspiel dann kaufen, wenn es als physische Version in den Handel kommt?