Obwohl der letzte Patch zu Assassin's Creed Valhalla zahlreiche Bugs aus der Welt geschafft hat, gibt es immer noch einige Punkte auf der To-Do-Liste, der sich die Entwickler von Ubisoft annehmen müssen. Ein kürzlich hinzugefügter Punkt dreht sich um eine Quest, die die meisten Spieler*innen gar nicht kennen dürften.

Rächt andere Mitspieler*innen in den Rache-Quests

Was sind die Rache Quests? Eigentlich hätten euch während des Wikinger-Abenteuers vom Launch an einige Leichen anderer Wikinger in der offenen Spielwelt begegnen sollen. Bei diesen Leichen handelt es sich um andere Valhalla-Spieler*innen, die im eigenen Spiel von einem in der Nähe befindlichen Feind getötet wurden.

Nachdem ihr mit der Leiche interagiert habt, erhaltet ihr die Quest, den Feind zu töten, der dem*der Spieler*in das Leben gekostet hat. Als Belohnung winken kleinere Mengen an XP und Silber. Die Quests dürften Spieler*innen von Assassin's Creed Origins bekannt vorkommen, denn hier gab es dieselben Online-Quests.

Problem soll in Zukunft behoben werden

Wieso sehe ich die Quests nicht? Die große Mehrheit der Spieler*innen dürfte diese Quest noch nie gesehen haben. Die Leichen sollen durch einen Bug so rar gesät sein, dass kaum einer diese zu Gesicht bekommt. Das Problem besteht zwar seit dem Launch, doch Ubisoft nimmt diesen Punkt erst jetzt auf die Liste der bekannten Probleme auf und untersucht dies.

Somit bleibt abzuwarten, dann die Rache-Quests in den Patchnotizen auftauchen und wir in der offenen Spielwelt auf Leichen anderer Spieler*innen stoßen werden.

Zahlreiche Bugfixes in der Vergangenheit

Mit dem Patch 1.1.1 wurde bereits eine ganze Liste an Fehlern behoben. Zu diesen zählen beispielsweise die Behebung des nervigen Pfeile-Bugs oder die Tatsache, dass Eivor nicht mehr so oft in der Welt steckenbleiben sollte:

