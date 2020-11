Da hat Ubisoft wohl was verbockt. Seit dem neuesten Patch 1.0.2 für Assassin's Creed Valhalla klagen Spieler*innen vermehrt über einen Bug bei der "Zuspruch einer Seherin"-Quest. In dieser sollen wir eigentlich nur eine Seherin finden, allerdings führt der Bug dazu, dass wir die Quest nicht abschließen und somit auch nicht in der Story weiterkommen können. Während ein kompletter Reset bei manchen zu helfen scheint, arbeitet Ubisoft bereits an der Lösung des Problems.

Seherin-Quest lässt sich nicht abschließen

Eigentlich ist die Aufgabe in Rygjafylki ganz einfach: Sucht die örtliche Seherin, um sie um Rat zu bitten. Die befindet sich in ihrer Hütte nördlich von Fornberg - zumindest theoretisch. Praktisch ist das nicht immer der Fall, seit der Patch 1.0.2 einen Bug in der Quest "Zuspruch einer Seherin" hervorrufen kann.

Das steckt hinter dem Seherin-Bug

Im Normalfall sollten wir die Seherin nämlich in ihrer Hütte finden, wodurch automatisch eine Zwischensequenz gestartet wird.

Allerdings kann es sein, dass diese Cutscene nicht aktiviert wird, wodurch sich die Quest nicht erledigen lässt. Im offiziellen Ubisoft-Forum berichten Spieler*innen aber auch davon, dass die Quest gar nicht erst angezeigt oder anderweitig fehlerhaft ist.

Bisher gibt es keine Lösung von Ubisoft

Nachdem sich vom Bug geplagte Spieler*innen auf diversen Plattformen darüber verärgert ausgetauscht haben, hat sich Ubisoft schließlich zum Seherin-Bug gemeldet und erklärt, dass sie an einer Lösung arbeiten:

Link zum Twitter-Inhalt

Reset kann helfen, muss aber nicht: Manchen dauert das aber zu lange und so wurde bereits anderweitig nach einer Lösung gesucht. So berichten verschiedene Spieler*innen davon, dass der Bug behoben wurden, nachdem sie Assassin's Creed Valhalla komplett resetet haben. Heißt, alle Spieldaten samt Spielstände löschen und das Spiel nach einer Neuinstallation inklusive Patch 1.0.2 von vorne beginnen. Mal ganz davon abgesehen, dass es sehr ärgerlich ist, wenn man dadurch seinen bisherigen Spielstand verliert, scheint das auch nicht immer zu funktionieren.

Fans sind über den Seherin-Bug verärgert

Da es bisher also keine garantierte und angenehme Lösung gibt, ist es auch kein Wunder, dass der Bug viele stark frustriert. Vor allem, da der Bug wohl schon etwas länger bestehen und nicht ausschließlich mit dem Patch 1.0.2 zu tun haben soll:

"Leute das kann nicht der Ernst sein. Der Fehler ist schon vor dem Release bei Streamern bekannt gewesen. Wann gibt es hier eine Lösung, also eine Richtige. Das Spiel komplett neu zu beginnen ist einfach nicht akzeptabel... und leider auch nicht 100%ig mit Erfolg gesegnet. Das heißt ich opfere im schlimmsten Fall nochmal eine Stunde um wieder dumm da zu stehen."

Was bringt die Seherin in AC Valhalla?

Wer Glück hat und nicht vom Bug betroffen ist, wird irgendwann auch nach Asgard und Jötunheim reisen können.

Wie das genau geht und was die Seherin damit zu tun hat, lest ihr hier:

10 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla: So kommt ihr nach Asgard & Jötunheim

Assassin's Creed Valhalla ist für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die PS5-Version erscheint am 19. November 2002.

Mehr Tipps zu Valhalla findet ihr im separaten GamePro-Special: 14 Tricks, die ich gerne vorher gewusst hätte.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch von dem Seherin-Bug betroffen? Falls ja, wie geht ihr damit um?