Assassin's Creed Valhalla wird kurz nach Release von einigen miesen Bug geplagt, die nun Zuwachs im Bereich der Trophäen bzw. Achievements bekommen. Wie einige Spieler*innen berichteten, werden keine Erfolge im Spiel freigeschaltet. Laut GameSpot kann das mit einem Plattformwechsel zusammenhängen. Es scheint aber auch andere, noch unklare Ursachen zu geben.

Darum werden Trophäen/Achievements in Assassin's Creed Valhalla nicht freigeschaltet

Darum geht's: Auf Reddit berichteten vermehrt Spieler*innen davon, dass sie in Assassin's Creed Valhalla keine Erfolge freigeschaltet bekommen und der Tracker auch nicht immer richtig funktioniert. Einer Aussage von Ubisoft nach, kann das an einer Verzögerung durch die Profil-Synchronisation kommen.

Lucy James von GameSpot nennt dagegen den Konsolenwechsel mit den plattformübergreifenden Savegames als ein mögliches Problem. Bei ihr lag es daran, dass sie mit ihrem Spielstand von der Xbox One auf die Xbox Series X gewechselt ist. Im gleichen Twitter-Thread erklärte sie dann auch, wie sie das Problem angegangen ist:

Link zum Twitter-Inhalt

Eine offizielle Lösung von Ubisoft gibt es bisher nicht, weshalb es vorerst sicherer ist, noch nicht von der PS4 auf die PS5 bzw. Xbox One auf die Xbox Series X/S zu wechseln.

In der Theorie sieht Assassin's Creed Valhalla mit Ubisoft Connect eine Cross-Save-Möglichkeit vor, mit der wir ohne Probleme den selben Spielstand auf verschiedenen Plattformen nutzen können. Während der Spielstand in der Cloud gespeichert wird, sind die Trophäen/Achievements davon aber ausgenommen. Hier besitzt jede Version seine eigenen Erfolge, müssen also beispielsweise separat für die PS4 und PS5 erspielt werden.

AC Valhalla ist von Bugs geplagt

Das Problem mit den Trophäen/Achievements ist nicht das erste Mal, dass Spieler*innen in ihrem Spielerlebnis eingeschränkt sind. Ubisoft musste bereits den Seherin-Bug fixen, der uns in der Geschichte nicht vorankommen ließ. Darüber hinaus zerstört ein Bug auch so manches Savegame:

Wie sehr seid ihr bisher in AC Valhalla von Bugs geplagt? Gehört ihr zu denjenigen, die Probleme mit den Trophäen/Achievements haben?