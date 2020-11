Wer mit dem Wikinger-Abenteuer Assassin's Creed Valhalla auf PS4 und Xbox One loslegt, wird das Spiel mit der vorinstallierten englischen Sprachausgabe starten. In den Einstellungen können wir zwar schnell die Untertitel umstellen, um Assassin's Creed Valhalla aber in deutscher Sprachausgabe spielen zu können, müssen wir erst ein Sprachpaket installieren. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

So ladet ihr die deutsche Audiospur für AC Valhalla auf PS4 und Xbox One herunter

An sich ist es kein großer Aufwand, in den Einstellungen die Sprache eines Spiels zu ändern. Im Fall der Konsolen-Versionen von Assassin's Creed Valhalla geht das auch recht einfach, aber verlangt dann etwas Geduld.

So stellt ihr die Sprache auf PS4 & Xbox One ein: Während sich die Sprache der Untertitel ohne großen Aufwand in den Einstellungen umstellen lassen, müssen wir die deutsche Sprachausgabe erst installieren.

Geht dazu in den Einstellungen unter "Audio" auf "Sprachausgabe". Wählt Deutsch bzw. die gewünschte Sprache aus. Jetzt startet ein Download auf der Konsole und ihr müsst nur abwarten, dass das Sprachpaket heruntergeladen und installiert wird. Startet ihr AC Valhalla jetzt neu, könnt ihr auch die neu installierte Audiosprache nutzen.

Hinweis: Die deutsche Sprachausgabe ist erst mit dem Day One-Patch verfügbar.

Auch dem PC muss das Sprachpaket dagegen direkt über Ubisoft Connect (unter den Eigenschaften von Assassin's Creed Valhalla) herunterladen werden.

Im Prinzip hält uns der Download weiterer Sprachpakete etwas auf. Andererseits verlagert sich die Installation nur auf einen anderen Zeitpunkt und spart so gesehen auch Speicherplatz, da wir nicht alle möglichen Sprachen vorinstalliert bekommen.

Wie sehr stört es euch, dass bei AC Valhalla eine andere Sprache erst installiert werden muss? Spielt ihr das Spiel lieber auf Englisch oder Deutsch?