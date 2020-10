Assassin's Creed Valhalla bekommt Day-One-Patch: Das steckt drin

Wie mittlerweile üblich, müsst ihr auch für Assassin's Creed Valhalla zunächst einen Day-One-Patch herunterladen, bevor ihr am Releasetag am 10. November loslegen könnt. Es steht nun auch fest, was sich in diesem Patch 1.01 befindet.

Klein aber fein: Der Patch für Assassin's Creed Valhalla fällt vergleichsweise klein aus. Zumindest auf der PS4 ist er lediglich 2,9 GB groß. Der Patch zu Season 6 von Call of Duty: Warzone war dagegen 57 GB groß. Da lassen sich knapp 3 GB sicher leicht verkraften.

Der Patch bringt folgende Änderungen und Optimierungen mit sich:

Das Balancing des Spiels bekommt ein Finetuning

Die Performance und Stabilität wird verbessert

Einige Bugs werden gefixt

Im Grunde handelt es sich also um die Standard-Änderungen, die Entwickler in der Zeit zwischen dem Gold-Master eines Spiels und dessen Release erledigen.

Was hat Assassin's Creed Valhalla zu bieten?

Wikinger in England: Assassin's Creed Valhalla versetzt euch dieses Mal in die Zeit der Wikinger. In der Rolle von Eivor macht ihr euch auf, in England eine neue Heimat für euren Clan aufzubauen. Dabei bekommt ihr es mit den Herrschern der einzelnen Königreiche zu tun.

Ihr werdet in politische Ränkespiele gezogen und könnt natürlich auch selbst Eroberungsfeldzüge starten, um euer Dorf weiter auszubauen und euer Volk mit allem zu versorgen, was es braucht. Dabei erlebt ihr eine spannende Geschichte, in deren Verlauf ihr interessante Charaktere trefft. Zudem ist es möglich, Eivor immer weiter zu verbessern.

Mehr zum Action-RPG lest ihr in unserer Preview:

Das Action-RPG wird im Übrigen für die PS5 und die Xbox Series X/S optimiert.

Freut ihr euch schon auf Assassin's Creed Valhalla? Was erwartet ihr vom Action-RPG?