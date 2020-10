AC Valhalla-Sneaker sehen wirklich ziemlich cool aus

Assassin's Creed Valhalla reiht sich ein in die illustre Riege der Spiele, zu denen es auch Klamotten und vor allem Sneaker gibt. Die wirken meist eher nicht besonders cool, aber die Treter zum neuen AC mit Wikinger-Setting können sich durchaus sehen lassen. Es gibt gleich drei Paar Schuhe, zusätzlich könnt ihr euch auch mit Assassin's Creed-Hoodies, Socken oder einer Cap ausstatten.

Reebok und Ubisoft bringen Assassin's Creed Valhalla-Sneaker an den Start

Ganze Kollektion: Ubisoft und Reebok tun sich zusammen, um eine komplette Valhalla-Kollektion zu veröffentlichen. Die umfasst neben Sneakern auch Kapuzenpullis, Socken und eine Kappe. Fast alle Stücke kommen im "Emerald Sea" genannten mintgrün-schwarzen Look und mit dem Assassin's Creed-Logo sowie kleineren modischen Applikationen oder Eye-Catchern wie einer Axt oder ähnlichem.

Die Reebok-Collection zu AC Valhalla im Überblick:

Zig Kinetica (Schwarz/Emerald Sea): 119,95 Euro

Club C Revenge (Beige/Schwarz): 89,95 Euro

Classic Leather Legacy (Grau/Emerald Sea): 89,95 Euro

Kapuzenpullover: 64,95 Euro

Cap: 27,95 Euro

Socken: 14,95 Euro

Drei Sneaker-Versionen: Ihr könnt nicht nur einen AC Valhalla-Sneaker kaufen, sondern gleich drei. Die Schuhe basieren auf bekannten Modellen, haben aber Eigenheiten, wie zum Beispiel das abgebildete Spiele-Logo auf der Zunge, einen kleinen Raben oder eine Streitaxt an den Seiten.

Kleiner Wermutstropfen: Das Einzige, was störend auffällt, sind die seitlich angebrachten Schriftzüge. Ich persönlich würde mir jedenfalls keine Schuhe anziehen wollen, auf denen "Like a Viking" steht, aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen.

So sehen die Assassin's Creed Valhalla-Schuhe aus:

Der AC Valhalla CL Legacy-Sneaker ändert eigentlich nur die Farben und den Aufdruck auf der Zunge sowie den Schriftzug und die Rückseite.

Der Club C Revenge fällt deutlich heller aus und hebt sich durch die beiden kleinen gekreuzten Streitäxte an der hinteren Seite ab.

Last but not least: Der Zig Kinetica kostet am meisten, fällt aber vielleicht auch am stylishsten aus. Hinten seht ihr einen kleinen Raben.

Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November für PS4, Xbox One, den PC und die Xbox Series X. Am 19. November kommt dann die PS5-Version auf den Markt. Auch dieses Mal soll es nach dem Launch wieder kostenlose neue Inhalte geben.

Wie findet ihr die Klamotten? Welche Schuhe wären eure Favoriten?