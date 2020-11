Mit Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November der neueste Teil der langjährigen Spielereihe von Ubisoft. Im Vergleich zu Assassin's Creed Odyssey ist vor allem das neue Wikinger-Setting neu, bei den Trophäen bzw. Achievements scheint sich Valhalla aber weiter an Odyssey zu orientieren. Heißt, um die 100 Prozent auf der PS4 bzw. Xbox One zu erreichen, müssen wir eher Zeit als Können mitbringen (via Pushsquare).

AC Valhalla bietet einen bunten Trophäen-Mix

Insgesamt enthält das Spiel 51 Trophäen/Achievements für die PS4 bzw. Xbox One. Die nun bekannte Trophäenliste für die PS4 teilt die Trophäen dabei wie folgt auf:

1 Platin

1 Gold

14 Silber

35 Bronze

Die erforderlichen Aufgaben gestalten sich dabei recht abwechslungsreich. Neben den typischen Trophäen/Achievements durch Story-Fortschritte (zu denen wir aus Spoilergründen nicht mehr verraten), müssen wir wieder zahlreichen Open World-Aktivitäten nachgehen. Dazu zählen zum Beispiel der Ausbau der Siedlung und grob gesagt Sammelaufgaben wie das Angeln von Fischen. Hier und da wird es mit "Performe einen 150 m Slide im Schnee" und "Schwimme insgesamt 3 km mit dem Pferd" aber auch etwas absurder.

Unterm Strich ist die Platin-Trophäe bzw. die 100 Prozent gut machbar, allerdings müssen wir auch etwas Zeit mitbringen. Wer sich die komplette Trophäenliste für die PS4 anschauen will, kann das auf ExoPhase tun. Es ist außerdem davon auszugehen, dass die PS5- und Xbox Series X/S-Fassungen auf die gleichen Trophäen und Achievements setzen, aber wohl eher separat gewertet werden.

Wer sich abseits der Trophäen/Achievements auf den Start von Assassin's Creed Valhalla vorbereiten will, kann das Spiel dank Preload schon vor dem Release herunterladen und so Zeit sparen:

8 0 Mehr zum Thema Assassin's Creed Valhalla: Preload-Termin für PS4 steht jetzt wohl auch fest

Was haltet ihr von den Trophäen/Achievements in Assassin's Creed Valhalla? Werdet ihr die 100% angehen, oder interessiert euch das nicht?