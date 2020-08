Ubisoft bringt Ende des Jahres zwei große Titel heraus, die sowohl für die PS4, als auch für die PS5 erscheinen. Wer Watch Dogs Legion und Assassin's Creed Valhalla auf der PS5 spielen will, kann aber Geld sparen. Der Kauf der PS4-Fassung ist günstiger und bietet dank des kostenlosen Upgrades trotzdem die PS5-Version. Einen Haken gibt es jedoch. Aktuell ist das Angebot nicht im deutschen Amazon-Store erhältlich (via PushSuare).

Im Prinzip das gleiche Spiel für weniger Geld

Es ist immer noch unklar, wann die PS5 erscheint. Je nachdem, wann Sony seine Konsole auf den Markt bringt, werden einige Spieler*innen mit dem Kauf gewisser Spiele warten, um direkt das Next Gen-Erlebnis zu erleben. Wem hingegen die PS4-Versionen von Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion nicht stören, kann etwas Geld sparen. Genauer gesagt rund 10 US-Dollar bzw. 10 britische Pfund, wenn die Standard-Editionen für die PS4 gekauft wird. So kostet beispielsweise bei Amazon.com die Standard-Edition von Watch Dogs Legion für PS4 $49,94 statt $59,99, die für die PS5-Fassung verlangt werden. Die PS5-Version wäre in dem Kauf der PS4-Version trotzdem inbegriffen, wenn auch nur indirekt durch ein kostenloses PS5-Upgrade.

Vorsicht bei PS5 ohne Laufwerk: Da dieses Angebot für die Disc-Versionen gilt und diese für ein PS5-Upgrade in die Konsole eingelegt werden müssen, funktioniert dieser Spartipp natürlich nicht, wenn man sich für eine PS5 ohne Laufwerk entscheidet.

Angebot nicht in Deutschland: Außerdem gelten die Preisunterschiede nicht für Amazon Deutschland. Dort sind einige Standard-Editionen von Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion nicht verfügbar, wodurch kein zuverlässiger Preisvergleich möglich ist. Ein Import der genannten PS4-Spiele wäre zwar möglich, bringt in Anbetracht der zusätzlichen Kosten aber nichts.

Aber wer weiß, vielleicht startet Amazon Deutschland bald ein vergleichbares Angebot zu den Ubisoft-Spielen? Um die Preise besser vergleichen zu können, haben wir eine Übersicht mit den Spielen, die ein kostenloses PS5-Upgrade bekommen:

Watch Dogs Legion erscheint am 29. Oktober, Assassin's Creed Valhalla etwas später am 17. November. Beide Action-Adventures kommen auf die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und lassen sich kostenlos auf die Next Gen-Versionen upgraden.

