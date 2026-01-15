Action wie im 80er-Kino: PS5-Shooterhit jetzt im Top-Angebot!

Dieses PS5-Spiel liefert nicht nur Action im 80er-Stil, auch die Spielwelt setzt auf den Look dieser Zeit.

Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade nicht nur einen, sondern gleich zwei tolle Oldschool-Shooter für PS5 im Angebot. Es handelt sich nämlich um ein Paket, das euch zusätzlich zum Hauptspiel auch gleich das eigenständige Spin-off sowie einige zusätzliche Extras liefert. Laut Vergleichsplattformen gab es die Ende Oktober 2025 erschienene Collection noch nie zuvor so günstig. Hier findet ihr den Deal:

MediaMarkt verrät nicht, wie lange das Angebot gilt. Es könnte also jederzeit enden. Alternativ gibt es bei dem Händler gerade übrigens noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Schonungslose Action im 80er-Stil: Das liefert der Shooterhit für PS5!

Es geht hier um die neue RoboCop: Rogue City Collection, die euch das Originalspiel und das Spin-off RoboCop: Rogue City - Unfinished Business in einem Paket liefert, zusammen mit 8 zusätzlichen In-Game-Gegenständen und einem schicken Steelbook. Beide Spiele sind nicht nur für RoboCop-Fans interessant, sondern auch für alle anderen, die Lust auf einen First Person Shooter alter Schule mit knallharter, temporeicher Action haben.

Wie die Filme sind auch die Spiele bei der Gewaltdarstellung schonungslos: RoboCop setzt neben seiner ikonischen Auto-9 auch noch zahlreiche andere Waffen ein, mit denen er Gliedmaßen abtrennt und Köpfe zum Platzen bringt. Daneben schaltet ihr mit den Belohnungen, die ihr für gute Leistungen in den Einsätzen verdient, mit der Zeit weitere mächtige Fähigkeiten frei, bei denen es sich allerdings nicht nur um Kampf-Skills, sondern zum Beispiel auch um Hacking- oder Dialog-Fähigkeiten handelt.

Robocop verfügt natürlich über zahlreiche technische Hilfsmittel, darunter die Möglichkeit, Feinde hervorzuheben.

Obwohl die RoboCop-Spiele größtenteils ein altmodisches Solo-Shooter-Erlebnis bieten, habt ihr nämlich erstaunlich viel spielerische Freiheit: Lineare Passagen wechseln sich mit offenen Gebieten ab, die ihr erkunden und dabei auf Nebenmissionen stoßen könnt. Ihr könnt auch immer wieder Entscheidungen treffen, die den Handlungsverlauf beeinflussen. RoboCop: Rogue City ist also keineswegs nur ein Boomer-Shooter, sondern erinnert stellenweise sogar an Deus Ex.

Außerdem gibt sich gerade das Hauptspiel eine Menge Mühe damit, die Atmosphäre der Filmvorbilder einzufangen, und erzählt dabei eine Geschichte, die zwischen dem zweiten und dem dritten Teil angesiedelt ist. Während ihr hier in verschiedenen Stadtteilen Detroits unterwegs seid, schickt euch Unfinished Business in einen riesigen OmniTower-Wohnkomplex, in dem ihr es mit High-Tech-Waffen wie Drohnen und Robotern zu tun bekommt.