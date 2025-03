Action-Klassiker bekommt nach 37 Jahren einen Nachfolger: Dieses Spiel für PS5 & Switch lässt die Zeit von Castlevania auferstehen

Man muss den Vorgänger gar nicht kennen, um den 37 Jahre später erscheinenden zweiten Teil dieses Actionspiels spannend zu finden.

Das sieht man nicht jeden Tag: Ein Spiel, das im Jahr 1988 für Amiga, C64 und ZX Spectrum erschienen und trotz seiner damaligen Beliebtheit seither weitgehend in Vergessenheit geraten ist, bekommt nicht einfach nur ein Remaster, sondern einen vollwertigen Nachfolger! Dieser erscheint sogar bereits im März. Die PS5- und Switch-Version des düsteren Actionspiels könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen:

Als Release-Termin für die physische Version gibt Amazon derzeit den 13. März an. Digital soll das Spiel bereits am 11. März erscheinen und neben der PS5 und der Nintendo Switch auch für PC und Xbox Series verfügbar sein. Die digitalen Versionen für PS5 und PC sind allerdings momentan noch nicht bestellbar, dafür existiert auf Steam bereits eine Demo.

Ein untoter König kämpft mit Castlevania-Ketten

Die Bossgegner in Beyond the Ice Palace 2 sind teils gigantisch.

Wir sprechen hier von Beyond the Ice Palace 2, ein Name, der vermutlich nur noch den wenigsten unter euch etwas sagt. Sowohl beim Original als auch bei seinem Nachfolger handelt es sich um einen düsteren Action-Platformer, der früher oftmals mit Ghost ’n Goblins verglichen wurde. Die meisten heutigen Betrachter dürften das Gothic-Artdesign jedoch vor allem an die Castlevania-Reihe erinnern.

Ihr spielt diesmal einen verfluchten König, der von den Toten zurückkehrt, um sein Reich zurückzuerobern. Dabei legt ihr euch unter anderem in spektakulären Bosskämpfen mit riesigen Dämonen an. Eure Primärwaffe sind die Ketten, mit denen der König einst gefesselt wurde, was stark an die berühmte Chain Whip aus Castlevania erinnert. Im Spielverlauf sollt ihr eure Figur aber mit zahlreichen neuen Fähigkeiten und Upgrades aufrüsten können.

Beyond the Ice Palace 2 erinnert stark an die Castlevania-Reihe, nicht nur beim Artdesign, sondern auch in Bezug auf die Bewaffnung des Protagonisten.

Grafisch setzt Beyond the Ice Palace 2 zwar auf einen nostalgischen Pixelstil, der jedoch deutlich detaillierter und moderner ist als der des Originals. Auch in dieser Hinsicht ähnelt das Actionspiel eher Castlevania: Symphony of the Night als seinem tatsächlichen Vorgänger.

Ein Metroidvania im heutigen Sinne war das ursprüngliche Beyond the Ice Palace übrigens nicht, denn es war noch deutlich linearer, als man es inzwischen von dem Genre gewohnt ist (was allerdings auch für viele der frühen Castlevania-Spiele gilt). Der Nachfolger scheint nun mit versteckten Gebieten, Schätzen und Rätseln zumindest mehr Freiraum zur Erkundung bieten zu wollen. Wie viel Metroidvania tatsächlich in Beyond the Ice Palace 2 steckt, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen.

Alles in allem kann man jedenfalls schon mal festhalten: Man muss den Vorgänger gar nicht kennen, um Beyond the Ice Palace 2 spannend zu finden. All jene unter euch, die wohlige Erinnerungen mit der Castlevania-Reihe verbinden und vor ein paar Jahren sehnsüchtig auf Bloodstained gewartet haben, sollten auf diesen Action-Platformer mindestens mal einen Blick werfen!