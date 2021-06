Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp bringt zwei GBA-Klassiker in neuer Grafik auf die Switch

Die Advance Wars-Spiele auf dem GameBoy Advance und Nintendo DS gelten als absolute Strategieklassiker - und wer die bislang verpasst hat, hat bald die perfekte Möglichkeit, sie nachzuholen. Denn Nintendo hat auf der Nintendo E3-Direct mit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp eine grafisch aufpolierte Mini-Collection, bestehend aus den ersten beiden Serienteile Advance Wars 1 und Advance Wars 2: Black Hole Rising angekündigt.

Der Release von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ist für den 3. Dezember 2021 geplant.

Hier ist der Ankündigungs-Trailer:

In den Strategiespielen befehligt ihr Land-, Luft- und Wassereinheiten in rundenbasierten Kämpfen und versucht eure Gegner zu besiegen, indem ihr entweder alle feindlichen Einheiten zerstört oder das gegnerische Hauptquartier einnehmt. Neben den beiden Kampagnen ist auch ein Vs.-Modus an Bord, in dem ihr gegen bis zu drei menschliche Kontrahenten antreten könnt.

Was haltet ihr von der Ankündigung?