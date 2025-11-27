Dieses Spiel ist die beste Stardew-Valley-Alternative 2025: Holt euch den Switch-Hit jetzt günstig wie nie im Black Friday-Angebot!

Mit diesem neuen Teil hat eine altehrwürdige Spielereihe mal wieder einen Hit gelandet. Jetzt gibt's das Switch-Spiel zum Top-Preis.

Erst Ende August ist der neueste Teil einer schon seit fast 30 Jahren laufenden Spielereihe erschienen und hat nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Kritikern erstaunlich gut gefallen – nicht zuletzt deshalb, weil er einiges anders macht als die Vorgänger. Bei Amazon könnt ihr euch den Überraschungshit jetzt zum laut Vergleichsplattformen bislang günstigsten Preis im Black-Friday-Angebot sichern. Hier geht's direkt zum Deal:

Das Angebot gilt bis zum 1. Dezember, falls es nicht vorher ausverkauft ist. Im Amazon Black Friday Sale bekommt ihr übrigens natürlich auch noch viele weitere Spiele günstiger, sowohl für Switch und Switch 2 als auch für PS5 und Xbox. Die Übersicht über die Gaming-Deals findet ihr hier:

Gut wie lange nicht: Das bietet der Stardew-Valley-Konkurrent für Switch

Einmal pro Woche könnt ihr eure Waren auf dem Markt verkaufen und umgekehrt dringend nötige Geräte besorgen.

Wir sprechen hier von Story of Seasons: Grand Bazaar, dem neuesten Spiel aus der Reihe, die im Westen früher als Harvest Moon bekannt war, in Japan aber schon immer ihren aktuellen Namen hatte. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Klassikers Harvest Moon: Grand Bazaar von 2008, der man ihre Herkunft allerdings nicht mehr ansieht. Ihr bekommt hier ganz neue Grafik auf dem Stand der jüngsten vorhergehenden Teile der Serie geboten.

Im Vergleich zu diesen Vorgängern, die durchaus auch schon recht gut waren, hat das neue Grand Bazaar nicht nur vielen internationalen Kritikern, sondern auch uns im GamePro-Test noch einmal ein gutes Stück besser gefallen, obwohl sich am Kern des Spiels nichts geändert hat: Ihr kümmert euch nach wie vor durch alle vier Jahreszeiten hindurch um euren eigenen Bauernhof, versorgt eure Tiere, baut Pflanzen an und erschafft euch eure eigene ländliche Idylle.

2:04 Story of Seasons: Grand Bazaar zeigt neues Gameplay zum Remake des Klassikers

Dazu gehört natürlich auch, dass ihr euch mit den Bewohnern des nahegelegenen Dorfes anfreunden und sogar Beziehungen eingehen und heiraten könnt. Diese sozialen Interaktionen werden diesmal in vergleichsweise aufwendigen Zwischensequenzen inszeniert. Der größte Unterschied zu den Vorgängern ist jedoch der Wochenmarkt: Immer am selben Wochentag könnt ihr dort eure Waren verkaufen und umgekehrt wichtige Werkzeuge einkaufen.

Dadurch ist das Spiel deutlich strukturierter als andere Vertreter des Genres wie Stardew Valley: Jede Woche müsst ihr darauf achten, genug Geld einzunehmen, um euch wichtige Anschaffungen leisten zu können. Dadurch mag Grand Bazaar zwar etwas hektischer sein, als man es von Story of Seasons gewohnt ist, dafür bietet es aber auch keinen Leerlauf, sondern stets ein angenehmes Tempo, auch weil ihr euch durch Schnellreisepunkte und einen Gleitschirm sehr flott fortbewegt.