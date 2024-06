Nur 1,49€ im PS Store: In diesem Adventure fliegt ihr durch ein bildschöne Welt - schnappt es euch jetzt mit 90% Rabatt

Aer gibt's jetzt im PS Store besonders günstig.

Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem kleinen Spiele-Häppchen für zwischendurch, das ihr gemütlich an einem Wochenende durchzocken könnt? Dann haben wir hier das passende Spiel für euch aus den aktuellen Angeboten im PlayStation Store rausgewühlt – bei dem Rabatt können wir euch den Titel nämlich nur empfehlen.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Aer - Memories of Old

Angebotspreis: 1,49 Euro

1,49 Euro regulärer Preis : 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 20. Juni 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Falls ihr daneben noch mehr lohnenswerte Deals mitnehmen wollt, haben wir hier noch ein paar weitere Angebots-Highlights aus dem aktuellen PS Store-Sale, die wir euch ans Herz legen können:

Das ist Aer - Memories of Old

1:50 AER - Gameplay-Trailer - Gameplay-Trailer

Genre: Adventure

Darum geht's: Aer - Memories of Old ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Adventure-Spiel. Hier schlüpfen wir nämlich in die Haut des Mädchens Auk, die die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, sich jederzeit in einen Vogel verwandeln zu können.

So erkunden wir dann auch fliegend die offene Spielwelt aus schwebenden Inseln, lösen Rätsel, treffen auf andere Gestaltwandler, erkunden alte Tempel oder stoßen auf finstere Kreaturen. Auf unserer Pilgerreise sollen wir dabei einen Weg finden, die zersplitterte Welt davor zu bewahren, in die Dunkelheit zu stürzen.

Mit seiner schicken Low-Poly-Grafik und dem beruhigenden Soundtrack setzt das Spiel dabei voll und ganz auf Entspannung.

Aer ist etwas für euch, wenn ... ihr ein entspanntes Feierabend-Abenteuer sucht, das hauptsächlich mit Stimmung überzeugen klann. Aer bleibt bei den Gameplay-Mechaniken ziemlich seicht und erinnert oft eher an einen Walking- (beziehungsweise Flying-)Simulator, den ihr in rund drei Stunden abschließen könnt.

Aer ist nichts für euch, wenn ... ihr ein großes Adventure mit dutzenden Stunden an Inhalten oder spielerischer Tiefe sucht.

Kanntet ihr Aer bereits oder klingt es für euch interessant?