Dieses Werbebanner würden Mortal Kombat-Fans wohl lieber wegzaubern.

Dass wir in kostenlosen Spielen und Apps mit Werbung überflutet werden, sind die meisten von uns längst gewohnt. In Vollpreisspielen sieht das aber ein bisschen anders aus. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass in einem Titel, der teuer gekauft werden muss, Werbung angezeigt wird. Mortal Kombat 11-Fans regen sich allerdings gerade ordentlich über ein Banner zu einem Spiel auf, dass nicht ganz optimal zur Zielgruppe passt.

Werbebanner in Vollpreisspiel verärgert Community

Im Mortal Kombat Subreddit hat ein Fan den Stein des Anstoßes gepostet. Der Screenshot zeigt das nicht gerade dezente Werbebanner für Hogwarts Legacy im Mortal Kombat 11 Menü. Dabei steht die Aufforderung "buy now", also "jetzt kaufen". Dadurch dürften sich die wenigsten Fighting Game-Fans angesprochen fühlen. Stattdessen regen sich viele unter dem Beitrag auf.

Mit dem Kommentar zum Screenshot trifft User kenshima15 offenbar einen Nerv:

Warum zur Hölle ist da eine Werbung in einem Fighting Game, das ich komplett habe und für das ich gezahlt habe?? Das ist nicht cool. Ich will keine Werbung für andere Produkte sehen, in etwas, für das ich Vollpreis gezahlt habe...

Was meinst du damit, dass du keine Werbung in deinen Videospielen willst? Ist es nicht nett, ein gigantische, grelle Werbung oben in deinen Titelbildschirm gepflastert zu bekommen?

Ein anderer User merkt sogar an, beide Spiele - also auch Hogwarts Legacy - zum Vollpreis gekauft zu haben und dem Banner trotzdem nicht entkommen zu können. Eine andere Person befindet:

Heilige Scheiße. Das ist hässlich. [...]

Was in diesem Fall wahrscheinlich für zusätzlichen Ärger sorgt, ist, dass zwar beide Spiele von Publisher Warner Bros. stammen, aber doch ganz unterschiedliche Spielende anspricht – auch, wenn es natürlich immer Spieler*innen gibt, die sich für ganz verschiedene Genres interessieren, wie ja auch der Kommentar eines Users zeigt, der beide Spiele besitzt.

Am Publisher wird mehrfach Kritik laut, auch wenn diese nicht immer sachlich ist. Zudem schwingt bei manchen Usern aber sicher auch die Angst mit, das Ganze könne sich künftig ausweiten und noch penetranter werden. Ein User hofft allerdings auch, es könne sich um einen Platzhalter für den Trailer zum nächsten Mortal Kombat handeln.

Jetzt wollen wir eure Meinung wissen: Könnt ihr über so was hinwegsehen oder ist euch das schon mal negativ aufgefallen? In welchem Spiel war das?