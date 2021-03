Mortal Kombat 11 Ultimate für PS4 und PS5 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Ihr bekommt das Fighting Game einschließlich der Kombat Packs 1 und 2, der Aftermath-Erweiterung und des zusätzlichen Charakters Shao Kahn für 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Der Deal läuft noch bis zum 17. März.

PlayStation Store: Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5) im Angebot der Woche

Was bietet Mortal Kombat 11?

Brutale Fatalities: Mortal Kombat ist seit jeher bekannt für seine explizite Gewaltdarstellung. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die sogenannten Fatalities, mit denen wir angezählten Gegnern den Rest geben können, fallen in Mortal Kombat 11 sogar noch blutrünstiger, aber auch kreativer aus. Das ist Geschmackssache, allerdings sind die Finishing Moves so überzeichnet, dass sie weniger verstörend als vielmehr komisch wirken.

Kleine Neuerungen: Spielerisch hat sich nicht allzu viel geändert, was keine schlechte Nachricht ist, denn schließlich befand sich auch der Vorgänger schon auf einem ziemlich hohen Niveau. In Teil 11 ist das Spieltempo ein bisschen langsamer geworden, was Einsteigern zugute kommt. Neu sind auch die Fatal Blows, die ihr auslösen könnt, wenn ihr dem Tod nah seid. Das eröffnet die Chance auf spektakuläre Comebacks.

Viel drin für Solospieler: Wie üblich bei Fighting Games bietet der Multiplayer-Modus die größte Langzeitmotivation. Mortal Kombat 11 hat allerdings auch im Singleplayer einiges zu bieten. Zunächst mal ist da die Storykampagne, die mit etwa fünf Stunden zwar nicht besonders lang, aber dafür toll inszeniert ist. In den »Türmen der Zeit« kämpfen wir gegen Gegnergruppen und anschließend gegen Bosse um Belohnungen. Die Krypta wurde zudem zu einer Art Adventure-Modus ausgeweitet, in dem wir eine Insel erkunden.

Individualisierung und Mikrotransaktionen: Mortal Kombat 11 habt ihr die Möglichkeit, eure Kämpfer mit Kleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen individuell zu gestalten. Das ist prinzipiell eine nette Idee, die aber vor allem eingeführt worden zu sein scheint, um die entsprechenden Gegenstände für Echtgeld verkaufen zu können. Zwar lässt sich prinzipiell alles auch so freispielen, das dauert dann aber eine Weile.

Fazit: Dass die neuen Möglichkeiten, unsere Kämpfer zu individualisieren, mit Mikrotransaktionen einhergehen, ist schade. Es trübt den Spielspaß aber letztlich nicht. Mortal Kombat 11 ist ein tolles Fighting Game, das durch seine Neuerungen noch einsteigerfreundlicher geworden ist, aber auch Veteranen genügend Tiefgang bietet. Lob verdienen auch die vielen Singleplayer-Inhalte. Die Gewaltdarstellung hingegen ist nach wie vor Geschmackssache.

