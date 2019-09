Afterparty: Neues Spiel der Oxenfree-Macher hat Releasedatum

Auch wenn dieses Jahr noch einige große Releases ins Haus stehen, sollten wir nicht den Fehler machen,die kleineren Titel zu übersehen. Beispielsweise Afterparty, das neue Spiel der Oxenfree-Entwickler Night School Studios. Das erscheint nämlich schon im Oktober.

Wie die Entwickler auf ihrem offiziellen Twitter-Account teilten, soll das Adventure schon am 29. Oktober erscheinen, und zwar für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch. Damit ist es pünktlich zu Halloween erhältlich, was, wenn wir die Handlung bedenken, ein mehr als passendes Datum ist.

Afterparty has a release date! Go to Hell on October 29th! Check out the @PlayStation blog for details about what you can expect in the underworld! ?? https://t.co/eAlXVsJW9F