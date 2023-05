Alan Wake 2-Entwickler sagt: 'Ich denke, wir werden das bestaussehendste Spiel 2023 haben'

Das Alan Wake 2-Entwicklerteam ist sich seiner Sache wohl sicher.

Während des großen PlayStation-Showcase am Mittwoch wurde ein knapp zweiminütiger Trailer zu Alan Wake 2 gezeigt. Und der konnte wirklich beeindrucken. Trotzdem wirkt ein Tweet des Communications Director von Entwicklerteam Remedy äußerst ambitioniert.

Alan Wake 2 hat große Pläne, was die Grafik angeht

Das von Fans lange herbeigesehnte Sequel zum Horror-Thriller Alan Wake erscheint am 17. Oktober als reiner Current Gen-Titel, also für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Last Gen wird nicht mehr bedient und das liegt wohl daran, dass das Team ehrgeizige Pläne verfolgt.

Communications Director Thomas Puha schrieb auf Twitter nach dem Showcase:

Der Alan Wake 2-Trailer im PlayStation Showcase ist zu 100% auf der PlayStation 5 gelaufen. Ich will das wirklich herausstellen. Wir haben 2021 gesagt, dass wir die Grafik bei diesem Titel hart pushen. Ich denke, wir werden das bestaussehnde Spiel im Jahr 2023 haben.

Zwar sah das gezeigte Material beeindruckend aus und wird höchstwahrscheinlich gerade im Horror-Bereich in Sachen Grafik weit vorne mit dabei sein, allerdings müsste es sich als "bestaussehendes Spiel 2023" auch mit Blockbustern wie Spider-Man 2 messen. Das wurde ebenfalls im Showcase gezeigt.

Von Titeln wie Forza wollen wir gar nicht erst sprechen, da wir davon ausgehen, dass Puha sich eher auf den Bereich der Action-Adventures bezieht. Wobei er das natürlich in seinem Tweet nicht deutlich macht. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild vom Trailer machen:

1:50 Das erste Alan Wake 2-Gameplay zeigt auch eine neue Protagonistin

Wie realistisch ist es, dass Alan Wake 2 tatsächlich ein richtiger Grafik-Kracher wird?

Dass Remedy optisch beeindruckende Spiele schaffen kann, hat das Team beispielsweise mit Control bewiesen. Der Titel konnte unter anderem mit flüssigen Animationen und einer realistischen Zerstörungsphysik begeistern und diese Elemente könnten auch Alan Wake 2 wieder Glaubwürdigkeit verleihen.

Was wir aber genau vom Sequel erwarten können, lässt sich anhand des kurzen Trailers schlecht beurteilen. Einige der Areale machen schon mal ordentlich Eindruck, wie beispielsweise das herrlich realistische und detailverliebte Kleinstadt-Panorama, das trotz des wolkenverhangenen Wetters nicht "flach" oder matt wirkt.

Auch der Innenraum-Screenshot sieht richtig gut aus und glänzt mit Detailverliebtheit sowie stimmigen Schattenspielereien.

Wie gut die Mimik der Charaktere im fertigen Spiel aussieht, muss sich allerdings noch zeigen. In den kurzen Szenen, die wir im Trailer gezeigt werden, sehen die Gesichter schon ziemlich gut aus, die Animationen wirken aber hier und da noch ein wenig steif.

Kann das bei DER Konkurrenz klappen?

Letztendlich legt Remedy mit dieser Aussage die Messlatte extrem hoch, schließlich sind bereits grafisch hochwertige Titel wie Hogwarts Legacy und das Resident Evil 4 Remake (bezogen auf die Current Gen) erschienen. Und wie gesagt, steht Spider-Man 2 noch aus, genau wie Layers of Fear, ein Konkurrent aus dem Horrorbereich, der ebenfalls mit Grafik überzeugen will.

Allgemein punkten Spiele oft an ganz unterschiedlichen Stellen und weisen genauso Schwächen in verschiedenen Bereichen auf, sodass der Vergleich schwerfallen kann. Trotzdem muss Remedy sich natürlich an der eigenen Aussage letztendlich messen und die ist alles andere als zurückhaltend.

Was haltet ihr vom Trailer und was erwartet ihr vom fertigen Spiel?