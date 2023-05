Beängstigend gute Grafik: Wenn ich Cyberpunk 2077 in dieser Optik sehe, wünsche ich mir sofort die PS6 herbei

Bei dieser Grafik würde selbst V staunen.

Unter den maroden Hochhausfassaden von Cyberpunk 2077 steckt eine unheimlich schicke Dystopie, in der Grafikfetischisten seit fast zweieinhalb Jahren versinken. Zumindest auf dem PC, über den desaströsen Release der Last Gen-Versionen schweigen wir lieber an dieser Stelle.

Für PC-Edgerunner hatte CD Projekt RED im April mit dem RT Overdrive-Modus aber noch eine Überraschung parat.



Der legt noch einmal gehörig nach, das Upgrade ist jedoch selbst für die leistungsfähigsten Grafikkarten kaum zu bewältigen. Dennoch dachte sich der Youtuber Digital Dreams, dass da noch mehr geht und hat das Spiel mit über 100 Mods aufpoliert.

Beängstigend gute Grafik, die sogar eine PS6 zum Schmelzen bringen könnte

Fans von Cyberpunk 2077 haben schon in der Vergangenheit zig Möglichkeiten gefunden, um den optischen Hochgenuss, den die PC-Version vom Sci-Fi-Rollenspiel bietet, aufzuwerten. Und sei es nur mit ein paar realistischeren Pommes:

Eine in ihrer Gesamtheit dermaßen beindruckende Grafik, wie in diesem Gameplay-Video, haben wir aber bisher noch nicht gesehen:

Am wichtigsten für die Grafikpracht ist der RT Overdrive-Modus. Der bietet mit Path-Tracing eine verbesserte Variante von Ray-Tracing. Der Unterschied ist dabei simpel erklärt: Bei Ray-Tracing werden ausgehend vom sichtbaren Bildausschnitt Lichtstrahlen ausgesendet und der Weg, den sie nehmen, vermessen.

Lichtstrahlen nehmen dabei die Farbe der Objekte an, auf die sie prallen, und beleuchten damit die gesamte Szene sowohl direkt als auch indirekt.

Licht breitet sich diffus aus und wird indirekt auf die Umgebung geworfen. (Bildquelle: Digital Dreams / Youtube)

Path-Tracing funktioniert im Videospiel-Kosmos exakt genauso, nur dass dabei mehr Abpraller registriert und pro gerendertem Pixel nicht nur ein, sondern mehrere Lichtstrahlen berechnet werden.

Außerdem vereint Path-Tracing alle Disziplinen des Ray-Tracings, also Reflexionen, Schatten, Beleuchtung und Co., statt sich nur auf ein Teilgebiet zu beschränken.

Der Rechenaufwand steigt im Gegenzug allerdings enorm an, weshalb bisher nur grafisch weniger aufwendige Titel wie Quake 2 oder Portal mit der realistischen Technik ausgestattet wurden.

Die beiden Spiele haben wir deshalb auch in unsere Liste mit den grafisch beeindruckendsten Ray-Tracing-Titeln gepackt:

Cyberpunk 2077 verwendet im RT Overdrive-Modus Path-Tracing und ist damit der erste moderne AAA-Blockbuster, der das Grafik-Feature darstellen kann. Wohlgemerkt in einer eingeschränkten Form, die nicht über die komplette Sichtdistanz hinweg funktioniert.

Weit entfernte Gebäude, Neon-Schilder und Fahrzeuge werden vom Path-Tracing ignoriert, was der großartigen Optik aber keinen Abbruch tut:

Path-Tracing wirkt zwar nicht mehr in zig hundert Metern Entfernung, aber weit genug, dass es uns visuell aus den Latschen haut. (Bildquelle: Digital Dreams / Youtube)

Ob Path-Tracing in der Form auf einer in einigen Jahren erscheinenden PS6 oder einer kommenden Xbox möglich ist, lässt sich nur schwer sagen. Denkbar wäre es, da sich Ray-Tracing-Beschleuniger – in der PS5 und Xbox Series X sind lediglich die erste Generation verbaut – in Sachen Performance deutlich gesteigert haben.

Ausgehend vom hohen Kostenfaktor aktueller Grafik-Chips könnte die nächste Gen aber auch wieder mit einer limitierten Anzahl an RT-Kernen an den Start gehen.

Eine schwächere Leistung könnte zudem mit Fortschritten bei Skalierungsverfahren kompensiert werden und dahingehend nimmt Cyberpunk 2077 eine Vorreiterrolle ein:

Schärfere Bildausgabe: Hoffentlich folgen mehr Spiele dem Vorbild von Cyberpunk 2077 von Chris Werian

Über 100 Mods wurden genutzt

Digital Dreams hat es nicht beim RT Overdrive-Modus belassen, sondern laut eigenen Aussagen über 100 Mods verwendet, um Night City erstrahlen zu lassen. Am auffälligsten ist dabei wohl die Superpopulation-Mod, die hunderte Passanten gleichzeitig auf die Straßen bringt.

Im Original wirkt die Millionenmetropole überraschend leer, mit der Modifikation muss sich der Youtuber hingegen durch die vollen Gehwege quetschen.

Ordentlich was los hier... (Bildquelle: Digital Dreams / Youtube)

Außerdem hat Digital Dreams mittels Reshade gewaltig an den Kontrasten geschraubt. Die Software ermöglicht es, die Shader eines Spiels nach den eigenen Vorstellungen umzuschreiben oder neue Shader hinzuzügen.

Shader sind kleine Programme, die Farbwerte manipulieren, um zahlreiche Effekte darzustellen. Darunter der Glanz von Fahrzeugkarosserien oder der Schein von Neon-Leuchten.

So steht es um neue Konsolen

Ob so eine Grafik wie im Fan-Gameplay von Digital Dreams auf den nächsten Konsolen laufen wird, muss sich logischerweise erst zeigen. Seit längerer Zeit wird eine PS5 Pro beziehungsweise eine leistungsfähigere Xbox Series X erwartet, Sony und Microsoft haben sich dazu aber noch nicht geäußert.

Eine "definitive" Version von Cyberpunk 2077 mit Path-Tracing wäre aber sicherlich der perfekte Showcase für neue Hardware, selbst wenn wir darauf noch einige Jahre warten müssten.

Welches Spiel würdet ihr euch mit solch einem Grafik-Upgrade wünschen?