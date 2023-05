Die 7 größten Grafik-Kracher des PS5-Showcase: Diese Spiele haben uns weggeblasen

Während des PS-Showcases gabs einige Grafikperlen zu sehen!

Sony hat mit dem großen PlayStation-Showcase den Spiele-Sommer 2023 eröffnet. In etwas mehr als 60 Minuten gab es jede Menge neue Ankündigungen, Gameplay-Material zu schon bekannten Spielen und sogar einen neuen PlayStation-Handheld fürs Streaming. Während ein paar Highlights vorher schon zu erwarten waren, kamen andere teilweise aus dem Nichts.

Mit am spannendsten sind bei solchen Shows natürlich immer grafische Leckerbissen. Gameplay-Ausschnitte sind meistens ziemlich gestellt und verraten nur wenig über das letztliche Spielgefühl. Klar, Grafik-Downgrades gab es in den vergangenen Jahren auch zu Genüge, aber es macht einfach Spaß, beeindruckende Games in Aktion zu sehen. Wir zeigen euch 7 Titel, die uns zum Staunen gebracht haben. Viel Spaß!

Eine Liste mit den grafisch besten PS5-Games, die ihr jetzt zocken könnt, findet ihr übrigens hier:

Ghostrunner 2

1:00 Bombastisches Cyberpunk-Actionspiel bekommt Fortsetzung und wird dank Motorrad noch rasanter

Releasetermin: 2023

2023 Entwickler: One More Level

One More Level Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Wenn es ein Spiel gibt, das so ziemlich alle großen Videospiel-Knöpfe der letzten Jahre drückt, dann ist es wohl Ghostrunner. Grafisch beeindruckende Cyberpunk-Dystopie? Check! Katanas? Klar! Wallruns? Jede Menge! Hoher Schwierigkeitsgrad? Aber sowas von! Zum Bingo fehlen eigentlich nur noch futuristische Motorräder.

Die liefert jetzt der zweite Teil, der gestern Abend mit einem kurzen Trailer angekündigt wurde. Der sieht erneut hervorragend aus und verspricht mehr Abwechslung beim Level-Design. Der riesige Dharma-Turm aus Teil eins wird nämlich zeitweise verlassen, was uns einen Blick auf die umliegende Landschaft gewährt. 2023 soll der Titel erscheinen, ein genauer Termin steht aber noch aus.

Alan Wake 2

1:50 Das erste Alan Wake 2-Gameplay zeigt auch eine neue Protagonistin

Releasetermin: 17. Oktober 2023

17. Oktober 2023 Entwickler: Remedy Entertainment

Remedy Entertainment Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Alan Wake 2 gehört zu den am heißesten erwartetetn Spielen 2023. Fans des Originals warten immerhin schon seit 13 Jahren auf die Fortsetzung der mysteriösen Geschichte um den namensgebenden Schriftsteller.

Gestern Abend wurde ein neuer Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch eine zweite Spielfigur gezeigt hat. Was es mit der FBI-Agentin auf sich hat, erfahren wir wohl erst, wenn der Titel erscheint. Glücklicherweise wurde im selben Atemzug auch direkt der Releasetermin verraten: Am 17. Oktober startet das Sequel auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Teardown

1:41 Der wohl beeindruckendste Zerstörungssimulator kommt endlich auf die PS5

Releasetermin: 2023

2023 Entwickler: Tuxedo Labs

Tuxedo Labs Plattformen: PS5, PC

Zugegeben, Teardown ist kein Grafik-Kracher im klassischen Sinn. Rein von der technischen Seite hat sich der Heist-Simulater, der schon im vergangenen Jahr für den PC erschienen ist, den Platz in dieser Liste aber auf jeden Fall verdient.

Immerhin könnt ihr hier komplette Levels dem Erdboden gleichmachen. Eure Aufgabe ist dabei, eine möglichst schnelle Route zwischen Missionszielen zu planen, um einen Überfall in der vorgegebenen Zeit abzuschließen. Das eigentliche Highlight dürfte aber eindeutig das Ausprobieren der Physik-Sandbox sein.

Phantom Blade Zero

3:41 Phantom Blade 0 ist der heimliche Star des PS5-Showcases: Ghost of Tsushima trifft auf Elden Ring

Releasetermin: TBA

TBA Entwickler: S-Game

S-Game Plattformen: PS5

Insgeheim hatten viele Samurai-Fans wohl auf eine Ankündigung eines Ghost of Tsushima-Nachfolgers gehofft. Stattdessen wurde mit Phantom Blade Zero ein komplett neues Spiel vorgestellt, das chinesische Mythologie, ostasiatische Ästhetik und Steam Punk-Elemente mit rasanten Kämpfen im Stile eines Devil May Cry oder Ninja Gaiden verbindet.

Die Phantom Blade-Reihe war bisher eigentlich nur auf dem Smartphone verfügbar, bei Zero handelt es sich jetzt um ein Reboot und den ersten "großen" Titel des chinesischen Studios S-Game. Stil und Gameplay wirken im ersten Trailer vielversprechend und dank der Unreal Engine 5-Power sieht das Abenteuer auch zum Anbeißen gut aus.

Resident Evil 4 VR

1:29 Resident Evil 4 bekommt vollwertigen VR-Modus, der unglaublich gut aussieht

Releasetermin: TBA

TBA Entwickler: Capcom

Capcom Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Das Remake des Survival-Horror-Klassikers Resident Evil 4 ist im März erschienen und hat sich als absoluter Hit entpuppt, der dem innig geliebten Original alle Ehre macht. Schon vor dem Release hatte Capcom angekündigt, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein VR-Modus nachgereicht werden soll. Einen Termin für das Update gibt es zwar immer noch nicht, dafür einen kurzen Gameplay-Teaser.

Der sieht wenig überraschend furchterregend gut aus. Wer Resident Evil 7 oder Village in VR gespielt hat, weiß ungefähr, wie gruselig das sein kann und dürfte schonmal ein paar frische Unterhosen bestellen. Was das Remake so gut macht, könnt ihr übrigens in unserem Test nachlesen:

Unser Test zum Spiel Resident Evil 4 Remake im Test: Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

Marvel's Spider-Man 2

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Releasetermin: Herbst 2023

Herbst 2023 Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Plattformen: PS5

Wenig überraschend, aber trotzdem gern gesehen war die knapp 12-minütige Gameplay-Premiere von Marvel's Spider-Man 2. Nachdem das Superhelden-Sequel im September 2021 angekündigt wurde, war es ungewöhnlich Still um den Titel geworden. Da das PS5-Exclusive aber auf jeden Fall 2023 erscheinen sollte, war ein Auftritt beim großen Showcase quasi garantiert.

In Spider-Man 2 schwingen Peter Parker und Miles Morales gemeinsam durch die Straßenschluchten New Yorks, der Symbiont Venom spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und scheint Peter zumindest zeitweise neue Kräfte zu verleihen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Spin-Off Spider-Man: Miles Morales bis heute einer der schönsten PS5-Titel ist, überrascht es kaum, dass auch Teil zwei richtig beeindruckend aussieht.

Helldivers 2

2:11 Dieser zu Unrecht vergessene Koop-Shooter bekommt endlich eine Fortsetzung

Releasetermin: 2023

2023 Entwickler: Arrowhead Game Studios

Arrowhead Game Studios Plattformen: PS5

Im Vorfeld gab es zwar jede Menge absurde angebliche Leaks, dass der 2015 erschienene Koop-Alien-Shooter Helldivers aber einen Nachfolger mit 3rd-Person-Perspektive bekommt, hatte wohl niemand auf der Rechnung.

Die Ankündigung war daher umso erfreulicher, das Original hatte nämlich ein paar richtig spaßige Mechaniken und sorgte dank Friendly Fire, riesigen Alien-Horden und massiven Explosionen für eine ordentliche Portion spaßiges Chaos. Teil zwei soll noch 2023 erscheinen und macht im ersten Trailer einen wirklich guten Eindruck.

Über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut? Welches Spiel habt ihr auf dem Showcase schmerzlich vermisst? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!