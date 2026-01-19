Pokémon-Fan baut sich als Schutz vor Einbrechern Pikachu, das Blitze schießen kann - und es ist so ein Gruselvieh, dass wir uns als Diebe fernhalten würden

Pikachu als Verteidigungssystem zu Hause? Ein Pokémon-Fan macht’s möglich und bastelt einen gruseligen Roboter.

Cassie Mammone
19.01.2026 | 07:30 Uhr

Dieses Horrorvieh hat nichts mehr mit dem niedlichen Pikachu gemeinsam, das wir alle kennen und lieben. (Bild: © TikTok electoboy) Dieses Horrorvieh hat nichts mehr mit dem niedlichen Pikachu gemeinsam, das wir alle kennen und lieben. (Bild: © TikTok / electoboy)

Wenn wir an Pokémon denken, kommen uns vor allem niedliche oder zumindest coole Taschenmonster in den Sinn. Mit Horror hat die beliebte Rollenspielreihe nichts zu tun. Deswegen ist es auch so ungewöhnlich, eine albtraumhafte Version von Pikachu zu sehen – dabei soll das Vieh vor allem zum Schutz vor Einbrecher*innen dienen. Ob es seinen Zweck erfüllt?

Pikachu-Verteidigungssystem ist der Stoff für Albträume

Die knappe Antwort lautet: vermutlich nicht. Beeindruckend ist die Konstruktion des TikTok-Nutzers electoboy trotzdem. Am besten schaut ihr euch den gruseligen Pikachu-Roboter selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Sobald das Pikachu in Aktion tritt, leuchten seine Augen rot auf. Es verfolgt seine Feinde in einem Affenzahn, produziert mit Tasern Strom an den Händen und schießt darüber hinaus originalgetreu Blitze aus seinen Backen. Zu guter Letzt steckt in dem Pikachu eine Box, die es Geräusche produzieren lässt.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Das steckt dahinter

Der TikTok-Nutzer erklärt anhand mehrerer Videos den Aufbau seines Pikachu-Verteidigungssystems. Das Taschenmonster selbst hat er mithilfe von 3D-Druck erstellt. Die Bewegung ist mithilfe eines eingebauten Motors und Rädern unter dem Roboter möglich.

Was die Waffen des Pikachus an seinen Händen und Backen eingeht, funktionieren die mit realem Strom. Dafür hat electoboy Tasermodule in das Pikachu eingebaut, die Blitze an seinen Händen erzeugen.

Für die “Blitze“, die wiederum aus seinen Backen feuern, hat electoboy sich etwas anderes überlegt. Anstelle von verschießbaren Tasern hat er einen Nerf Blaster so umfunktioniert, dass dieser mit Pfeilen schießt. In diesen Pfeilen steckt ein Kondensator, der über einen Kurzschluss Strom erzeugt.

Pokemon TCG-Frechdachs hat es geschafft, die räudigste Glurak-Karte der Welt für 470 Euro zu verkaufen - im perfekten Zustand über das hundertfache wert
von Linda Sprenger
Pokémon - Pikachu erhält mal eben eine komplett neue Form und sieht jetzt aus wie ein kleiner Geist
von Linda Sprenger
Pokémon-Fan erstellt Pokédex mit echten Tieren, die er bei sich im Wald beobachtet - und diese coole Challenge wollen wir direkt nachmachen
von Jonas Herrmann

Im Video könnt ihr das Pikachu dabei beobachten, wie es einen potenziellen Einbrecher verfolgt und mit Blitzen um sich schießt. Seine rot glühenden Augen und seine „Pika“-Rufe lassen es dabei komplett unheimlich aussehen, ähnlich wie Animatronics.

Um unsere knappe Antwort von weiter oben auszuführen, reicht das alles aber nicht zum Abwehren eines realen Einbrechers. Das Pikachu ließe sich viel zu einfach austricksen oder beschädigen. Zum Erschrecken reicht das Roboter-Pokémon jedoch alle Mal. Um es mit einem User-Kommentar zu beschreiben: „Neuer Albtraum freigeschaltet“.

Ist das das gruseligste Pokémon, das ihr je gesehen habt – oder gibt es dafür andere Kandidaten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Anime-Fans finden nach 19 Jahren heraus, dass ein berühmter Charakter das gleiche Outfit trägt wie Mr. Bean und Spongebob

vor 40 Minuten

Anime-Fans finden nach 19 Jahren heraus, dass ein berühmter Charakter das gleiche Outfit trägt wie Mr. Bean und Spongebob
Pokémon-Fan baut sich als Schutz vor Einbrechern Pikachu, das Blitze schießen kann - und es ist so ein Gruselvieh, dass wir uns als Diebe fernhalten würden

vor einer Stunde

Pokémon-Fan baut sich als Schutz vor Einbrechern Pikachu, das Blitze schießen kann - und es ist so ein Gruselvieh, dass wir uns als Diebe fernhalten würden
Game Boy-Spieler findet im Keller seiner Eltern etliche Pokémon-Spiele, nach denen sich Sammler heute die Finger lecken

vor einer Stunde

Game Boy-Spieler findet im Keller seiner Eltern etliche Pokémon-Spiele, nach denen sich Sammler heute die Finger lecken
PS Plus-Fans feiern wunderschönes Bonus-Game bei Extra: Das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe viel gezockt   1  

vor 2 Stunden

PS Plus-Fans feiern wunderschönes Bonus-Game bei Extra: "Das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe viel gezockt"
mehr anzeigen