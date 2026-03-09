Pokopia teast neue Pokémon-Variante, die wir wohl erstmals in Wind & Welle fangen können

Nanu! Das Pokémon kennen wir doch, allerdings sieht es in unserer Erinnerung ganz anders aus.

09.03.2026

Da staunen selbst Braubel und Ditto. Diese Pokémon-Variante haben die beiden noch nie gesehen. Da staunen selbst Braubel und Ditto. Diese Pokémon-Variante haben die beiden noch nie gesehen.

Zwar kennen wir mit Braubel, Pomfifi und Gekkua bereits die drei neuen Starter aus Pokémon Wind & Welle, welche neuen Taschenmonster wir in der mittlerweile zehnten Generation noch fangen können, ist allerdings ein großes Rätsel.

Doch Rätsel sind ja bekanntlich dafür da, gelöst zu werden. Und wer seit vergangenem Freitag fleißig das fantastische Pokémon Pokopia zockt, könnte über eine neue Variante von Schnecken-Monster Schalellos gestolpert sein, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.

Ein gelbes Schalellos!? Hier ist doch was faul!

Das Schnecken-ähnliche Schallelos ist seit Gen 4 fester Bestandteil des Pokédex, in dem es in zwei verschiedenen Farb-Varianten auftaucht: einer bläulichen und einer rosafarbenen Variante.

In welcher Farbe es erscheint, hängt ganz davon ab, welcher Temperatur es ausgesetzt ist und welche Nahrung es zu sich nimmt.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Eine aufmerksame Pokopia-Spieler*in ist jedoch über einen Datenbankeintrag gestolpert, in dem von einem gelben Schalellos die Rede ist – also einer Variante, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. In besagtem Eintrag steht:

"Schalellos ändert seine Farbe und sein Aussehen je nach Region, in der es lebt und nach der Nahrung, die es zu sich nimmt. Wir forschen Tag und Nacht daran, ein bisher unbekanntes gelbes Schalellos zu erschaffen."

Um eurer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, hier ein Bild der beiden bislang bekannten Varianten:

Schalellos kennen wir bislang nur in seiner rosafarbenen und seiner grün-bläulichen Variante. Schalellos kennen wir bislang nur in seiner rosafarbenen und seiner grün-bläulichen Variante.

Zwei mögliche Theorien zum gelben Schalellos

Da Pokopia erst frisch veröffentlicht wurde, ist es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen, dass urplötzlich aus einem Habitat ein gelbes Schalellos auftaucht. Sichtungen von Varianten oder gar Shinys gab es bislang im neuen Pokémon-Spiel jedoch nicht.

Es ist daher aufgrund des sommerlichen Tropen-Settings von Wind & Welle durchaus möglich, dass wir das gelbe Schalellos als neue Variante erst in Gen 10 fangen können und uns Entwickler Omega Force hier einen ersten Hinweis zur neuen Variante liefert.

Möglich ist natürlich auch, dass der Datenbankeintrag kompletter Quatsch ist und es gelbe Varianten gar nicht gibt. Das wollen wir aber mal nicht hoffen und fänden es weit spannender, wenn wir noch viele weitere mysteriöse Hinweise in Pokopia entdecken.

Ob das gelbe Schalellos wirklich existiert, erfahren wir dann spätestens zum Release von Pokémon Wind & Welle im kommenden Jahr.

Wie gefällt euch Pokopia bislang und habt ihr schon ein neues Lieblingspokémon in einem der Habitate entdeckt?

