Verschollenes Alien-Spiel heißt Fireteam und ist ein Koop-Shooter

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend bearbeitet.

Im Sommer erscheint mit Aliens: Fireteam ein neues Spiel im Alien-Universum. Der neue Koop-Shooter von Cold Iron Studios wurde zusammen mit einem Trailer angekündigt, der den verzweifelten Kampf gegen die Xenomorph zeigt.

Aliens: Fireteam setzt auf Koop statt MMO

Letztes Jahr wurden Cold Iron Studios in die Daybreak-Familie eingegliedert, was die Entwicklung ihres Alien-Spiels wieder vorantrieb. Damals wurde noch über ein MMO-Ansatz spekuliert, jetzt wissen wir aber, dass uns ein Third Person-Koop-Shooter erwartet.

Spielt mit Freunden oder der KI: Koop bedeutet hierbei aber nichts zwangsläufig, dass wir nur mit zwei Freunden zusammen spielen können. Es ist auch möglich, auf KI-Teamkollegen zurückzugreifen.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer zu Aliens: Fireteam, das in Zusammenarbeit mit 20th Century Games entwickelt wird:

Als Colonial Marines kämpfen wir gegen die außerirdischen Massen

Worum geht's? Aliens: Fireteam spielt 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie und schickt uns als Colonial Marines an Bord der USS Endeavour. Dort müssen wir uns vor allem den Horden an Xenomorphs stellen. Das fiese dabei: Die Gegner können sich überall befinden, auch über uns an der Decke. Dementsprechend setzt Fireteam in den vier Kampagnen auf eine gute Zusammenarbeit.

Charakteranpassung: Um den Horden Herr zu werden, wählen wir eine der fünf Charakterklassen, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Fähigkeiten mitbringen:

Schütze

Abrissexperte

Techniker

Arzt

Aufklärer

Das Spiel verfügt zudem über ein Fortschrittssystem und stellt uns über 30 Waffen und rund 70 Modifizierungen zur Verfügung.

Wann erscheint Aliens: Fireteam? Sommer 2021

Für welche Plattformen erscheint der Koop-Shooter? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

Was haltet ihr vom Trailer? Findet ihr Aliens: Fireteam interessant?