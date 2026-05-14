Alle 9 Schatzautos in Forza Horizon 6 mit Fundort auf der Map

In Forza Horizon 6 könnt ihr anhand von Fotos auf Autojagd gehen. Wir zeigen euch, wo die Schatzautos genau sind.

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Samara Summer
14.05.2026 | 14:00 Uhr

Schatzautos (Treasure Cars) suchen ist eine spaßige neue Aktivität in der Open World. Schatzautos (Treasure Cars) suchen ist eine spaßige neue Aktivität in der Open World.

Inhaltsverzeichnis

In Forza Horizon 6 gibt es eine richtig coole Ergänzung zu den Scheunenfunden, dank der die Erkundung der Spielwelt noch mehr Spaß macht: Schatzautos (engl. Treasure Cars). Wir verraten euch, wie die Suche funktioniert, welche coolen Karren ihr euch holen könnt, geben euch Tipps und zeigen euch alle Fundorte auf der Map.

Alle 9 Schatzautos in Forza Horizon 6 in der Übersicht

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Hier listen wir die Autos samt Regionen für euch auf, mit einem Klick kommt ihr direkt zum gesuchten Fahrzeug:

So funktioniert die neue Aktivität in Forza Horizon 6

Die sogenannten Schatzautos stehen einfach in der Welt herum und hier gilt: Wer's findet, darf's behalten. Einmal entdeckt, wandern sie direkt in eure Garage.

Sobald ihr auf der Map in der Nähe eines Fundorts herumkurvt, erhaltet ihr einen Hinweis. Der besteht aus einem Foto vom Standort des Autos und einem kurzen Info-Text. Am einfachsten ist es, dann direkt nach dem Wagen zu suchen, denn dann sind die auffälligen Landmarken, an denen sie sich befinden, in eurer Nähe leicht zu entdecken – beispielsweise ein Wasserfall oder eine markante Brücke.

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Macht ihr euch später auf die Suche und habt euch nicht gemerkt, wo ihr wart, wird es etwas kniffliger. Ruft dann am besten die Map auf, sucht die enstprechende Region (LB zeigt euch diese an) und haltet Ausschau, wo sich das Motiv befinden könnte, also zum Beispiel: Was sieht rein optisch nach einem großen Golfplatz aus oder über welchem Tal könnte sich sinniger Weise eine Eisenbahnbrücke befinden?

Habt ihr darauf keine Lust, findet ihr auf den nächsten Seiten direkt die Lösungen.

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Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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