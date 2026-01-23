Forza Horizon 6: Alle 93 bislang bekannten Autos in der Übersicht

Aus dem neuen Open World-Racer sind aktuell 93 Autos bekannt. Welche das sind, lest ihr hier.

Sebastian Zeitz
23.01.2026 | 15:35 Uhr

Wir fassen für euch alle Autos zusammen, die in Forza Horizon 6 verfügbar sein werden. Wir fassen für euch alle Autos zusammen, die in Forza Horizon 6 verfügbar sein werden.

Forza Horizon 6 lässt euch wieder mit jeder Menge Autos durch die Gegend brettern. Zur initialen Ankündigung des Spiels haben wir vor allem japanische Autos gesehen, was perfekt zum Setting des neuen Open World-Racers passt. Wir listen hier alle 93 bisher vorgestellten Autos des Spiels auf.

Hinweis: Dieser Artikel wird vor und auch nach Release von Forza Horizon 6 fortlaufend mit den neuesten Autos aktualisiert.

Video starten 0:47 Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus

Forza Horizon 6: Alle Autos in der Übersicht

Acura

  • 2022 Acura NSX Type S
  • 2023 Acura Integra A-Spec

Alfa Romeo

  • 1990 Alfa Romeo SE 048SP
  • 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm

Ariel

  • 2013 Ariel Atom 500 V8
  • 2016 Ariel Nomad

Aston Martin

  • 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car
  • 2023 Aston Martin Valkyrie

Autozam

  • 1993 Autozam AZ-1

BMW

  • 1988 BMW M3
  • 2020 BMW M2 Competition Coupé

Can-Am

  • 2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R

Ferrari

  • 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider
  • 2017 Ferrari J50
  • 2018 Ferrari FXX-K Evo
  • 2019 Ferrari 488 Pista
  • 2025 Ferrari F80

Formula Drift

  • 1995 Formula Drift #34 Toyota Supra MkIV
  • 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra
  • 2023 Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z

GR

  • 2025 GR GT Prototype

Holden

  • 1977 Holden Torana A9X

Honda

  • 1984 Honda City E II
  • 1990 Honda #19 CRX WTAC
  • 1991 Honda Beat
  • 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC
  • 1992 Honda NSX-R
  • 1994 Honda Acty
  • 1997 Honda Civic Type R
  • 2001 Honda #33 Integra WTAC
  • 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC
  • 2022 Honda e
  • 2023 Honda Civic Type R

HSV

  • 2014 HSV GEN-F GTS

Hyundai

  • 2021 Hyundai i20 N
  • 2023 Hyundai IONIQ 5 N

Koenigsegg

  • 2020 Koenigsegg Jesko

Lamborghini

  • 2019 Lamborghini Urus
  • 2020 Lamborghini Essenza SCV12
  • 2020 Lamborghini Huracán STO
  • 2022 Lamborghini Huracán Sterrato
  • 2022 Lamborghini Huracán Tecnica

Lancia

  • 1986 Lancia Delta S4

Lexus

  • 2010 Lexus LFA
  • 2010 Lexus LFA Forza Edition

Lucid

  • 2024 Lucid Air Sapphire

Maserati

  • 2022 Maserati MC20

Mazda

  • 1973 Mazda RX-3 Forza Edition
  • 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition

Mercedes-Benz

  • 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe

Meyers

  • 1971 Meyers Manx

MINI

  • 2021 MINI John Cooper Works GP

Mitsubishi

  • 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack
  • 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TDT
  • 1997 Mitsubishi Montero Evolution
  • 2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. Edition
  • 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR
  • 2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

Nissan

  • 1969 Nissan Fairlady Z 432
  • 1971 Nissan Skyline 2000GT-R
  • 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R
  • 1989 Nissan PAO
  • 1989 Nissan S-Cargo Forza Edition
  • 1992 Nissan Skyline GT-R
  • 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR'
  • 1993 Nissan 240SX
  • 1994 Nissan Silvia K's
  • 1997 Nissan Stagea RS Four V
  • 1998 Nissan Silvia K's Aero
  • 2000 Nissan #36 Silvia WTAC
  • 2002 Nissan Silvia Spec-R
  • 2024 Nissan GT-R NISMO
  • 2024 Nissan Z NISMO

Pagani

  • 2021 Pagani Huayra R

Peugeot

  • 1984 Peugeot 205 Turbo 16

Polaris

  • 2021 Polaris RZR Pro XP Ultimate

Porsche

  • 1973 Porsche 911 Carrera RS
  • 1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion
  • 2019 Porsche 911 Carrera S
  • 2023 Porsche 911 GT3 RS

RJ Anderson

  • 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

SIERRA Cars

  • 2021 SIERRA Cars 700R

Toyota

  • 1965 Toyota Sports 800
  • 1969 Toyota 2000GT
  • 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex
  • 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185
  • 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC
  • 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V
  • 1997 Toyota Soarer 2.5 GT-T
  • 1998 Toyota Supra RZ
  • 2021 Toyota GR Yaris
  • 2022 Toyota GR86

Wuling

  • 2013 Wuling Sunshine S
Es ist davon auszugehen, dass bis zum Release noch weitere Autos bekannt gegeben werden. Nach der vollständigen Enthüllung des Spiels gibt es jetzt einen Haufen an Informationen zum Spiel, die ihr in unserem großen Hub nachlesen könnt:

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S, PC und Xbox Cloud. Wie alle First Party-Spiele wird auch der Racer sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein. Wollt ihr schon ein wenig früher starten, dann gibt es die Premium-Edition, die euch neben DLCs und weiteren digitalen Goodies auch einen früheren Zugang am 15. Mai bietet.

Das Spiel wird nach dem Release auch irgendwann noch für die PlayStation 5 erscheinen.

