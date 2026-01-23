Forza Horizon 6: Alle 93 bislang bekannten Autos in der Übersicht

Wir fassen für euch alle Autos zusammen, die in Forza Horizon 6 verfügbar sein werden.

Forza Horizon 6 lässt euch wieder mit jeder Menge Autos durch die Gegend brettern. Zur initialen Ankündigung des Spiels haben wir vor allem japanische Autos gesehen, was perfekt zum Setting des neuen Open World-Racers passt. Wir listen hier alle 93 bisher vorgestellten Autos des Spiels auf.

Hinweis: Dieser Artikel wird vor und auch nach Release von Forza Horizon 6 fortlaufend mit den neuesten Autos aktualisiert.

Forza Horizon 6: Alle Autos in der Übersicht

Acura

2022 Acura NSX Type S

2023 Acura Integra A-Spec

Alfa Romeo

1990 Alfa Romeo SE 048SP

2021 Alfa Romeo Giulia GTAm

Ariel

2013 Ariel Atom 500 V8

2016 Ariel Nomad

Aston Martin

2019 Aston Martin Valhalla Concept Car

2023 Aston Martin Valkyrie

Autozam

1993 Autozam AZ-1

BMW

1988 BMW M3

2020 BMW M2 Competition Coupé

Can-Am

2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R

Ferrari

1967 Ferrari 275 GTB4 Spider

2017 Ferrari J50

2018 Ferrari FXX-K Evo

2019 Ferrari 488 Pista

2025 Ferrari F80

Formula Drift

1995 Formula Drift #34 Toyota Supra MkIV

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2023 Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z

GR

2025 GR GT Prototype

Holden

1977 Holden Torana A9X

Honda

1984 Honda City E II

1990 Honda #19 CRX WTAC

1991 Honda Beat

1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC

1992 Honda NSX-R

1994 Honda Acty

1997 Honda Civic Type R

2001 Honda #33 Integra WTAC

2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC

2022 Honda e

2023 Honda Civic Type R

HSV

2014 HSV GEN-F GTS

Hyundai

2021 Hyundai i20 N

2023 Hyundai IONIQ 5 N

Koenigsegg

2020 Koenigsegg Jesko

Lamborghini

2019 Lamborghini Urus

2020 Lamborghini Essenza SCV12

2020 Lamborghini Huracán STO

2022 Lamborghini Huracán Sterrato

2022 Lamborghini Huracán Tecnica

Lancia

1986 Lancia Delta S4

Lexus

2010 Lexus LFA

2010 Lexus LFA Forza Edition

Lucid

2024 Lucid Air Sapphire

Maserati

2022 Maserati MC20

Mazda

1973 Mazda RX-3 Forza Edition

1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition

Mercedes-Benz

1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe

Meyers

1971 Meyers Manx

MINI

2021 MINI John Cooper Works GP

Mitsubishi

1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack

1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TDT

1997 Mitsubishi Montero Evolution

2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. Edition

2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

Nissan

1969 Nissan Fairlady Z 432

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R

1989 Nissan PAO

1989 Nissan S-Cargo Forza Edition

1992 Nissan Skyline GT-R

1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR'

1993 Nissan 240SX

1994 Nissan Silvia K's

1997 Nissan Stagea RS Four V

1998 Nissan Silvia K's Aero

2000 Nissan #36 Silvia WTAC

2002 Nissan Silvia Spec-R

2024 Nissan GT-R NISMO

2024 Nissan Z NISMO

Pagani

2021 Pagani Huayra R

Peugeot

1984 Peugeot 205 Turbo 16

Polaris

2021 Polaris RZR Pro XP Ultimate

Porsche

1973 Porsche 911 Carrera RS

1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion

2019 Porsche 911 Carrera S

2023 Porsche 911 GT3 RS

RJ Anderson

2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

SIERRA Cars

2021 SIERRA Cars 700R

Toyota

1965 Toyota Sports 800

1969 Toyota 2000GT

1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex

1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185

1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC

1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V

1997 Toyota Soarer 2.5 GT-T

1998 Toyota Supra RZ

2021 Toyota GR Yaris

2022 Toyota GR86

Wuling

2013 Wuling Sunshine S

Mehr zu Forza Horizon 6

Es ist davon auszugehen, dass bis zum Release noch weitere Autos bekannt gegeben werden. Nach der vollständigen Enthüllung des Spiels gibt es jetzt einen Haufen an Informationen zum Spiel, die ihr in unserem großen Hub nachlesen könnt:

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S, PC und Xbox Cloud. Wie alle First Party-Spiele wird auch der Racer sofort im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein. Wollt ihr schon ein wenig früher starten, dann gibt es die Premium-Edition, die euch neben DLCs und weiteren digitalen Goodies auch einen früheren Zugang am 15. Mai bietet.

Das Spiel wird nach dem Release auch irgendwann noch für die PlayStation 5 erscheinen.