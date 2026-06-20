Forza Horizon 6 schenkt euch ab sofort 10 kostenlose Autos und so einfach bekommt ihr sie

Forza Horizon-Fans können sich jetzt zehn kostenlose Karren schnappen.

Euch ist der Forza Horizon 6-Furhpark von knapp 600 Autos zu dünn? Ha! Playground Games hat da was für euch: Im Rahmen des Horizon Decades-Events aus der frisch angelaufenen Horizon Playlist Series 2 könnt ihr euch über die nächsten vier Wochen hinweg insgesamt zehn Gratis-Karren für das Japan-Abenteuer unter den Nagel reißen.

Diese 10 Autos könnt ihr ab sofort für Forza Horizon 6 freischalten

Diese 10 Autos könnt ihr in den nächsten vier Wochen freischalten.

Dabei handelt es sich im folgende Autos:

1989 Volkswagen Rallye Golf (erhalte 20 Punkte während der Sommer-Saison)

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV (erhalte 40 Punkte während der Sommer-Saison)

1998 TVR Cerbera Speed 12 (erhalte 20 Punkte während der Herbst-Saison)

1993 Schuppan 962CR (erhalte 40 Punkte während der Herbst-Saison)

2006 Dodge Ram SRT-10 (erhalte 20 Punkte während der Winter-Saison)

2003 Ford F-150 SVT (erhalte 40 Punkte während der Winter-Saison)

2017 Mercedes-AMG GT R (erhalte 20 Punkte während der Frühlings-Saison)

2017 Saleen S7 LM (erhalte 40 Punkte während der Frühlings-Saison)

1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau (erhalte 80 Punkte im Verlauf der gesamten „Horizon Decades“-Serie)

2018 Lotus Exige Cup 430 (erhalte 160 Punkte im Verlauf der gesamten „Horizon Decades“-Serie)

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Die Flitzer sind seit dem 18. Juni erhältlich. Noch bis zum 16. Juli 2026 habt ihr Zeit, euch die Karren zu schnappen. Und zwar, indem ihr innerhalb der für das jeweilige Auto vorgegebenen Jahreszeit eine bestimmte Anzahl von Punkten sammelt.

Punkte verdient ihr, indem ihr bestimmte Playlist-Challenges absolviert, die sich jede Woche ändern. Welchen Wagen ihr in welcher Jahreszeit freischalten könnt, entnehmt ihr der obigen Liste.

Mehr zum Thema Forza Horizon 6: Alle 618 Autos in der Übersicht von Sebastian Zeitz

Mit den Neuzugängen hat Playground Games den FH6-Fuhrpark mittlerweile auf insgesamt 618 Karren aufgestockt. Eine Übersicht über alle Autos im Open World-Spiel findet ihr oben.

Forza Horizon 6 ist am 19. Mai 2026 für die Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen.

Werdet ihr euch die 10 Karren schnappen?