Alles wird eins - Phyrexianer auf dem Vormarsch, sogar im Team von Magic Nights!

Das letzte Mal als sich Maurice, Marco, Leya und Jochen bei Magic Nights getroffen und Commander gespielt haben, hatte sich das Multiversum gerade frisch für »Jenseits des Multiversums« und Warhammer geöffnet. Diesmal öffnen sich die Portale zwischen den Magic-Welten schon wieder, allerdings nicht für Geschenke, sondern für eine gewaltige Invasionsarmee der neu erwachten Phyrexianer! Das neue Set, Phyrexia: Alles wird eins, steht unmittelbar bevor!

Und weil diese schurkischen Fleischformer besonders geschickt mit Schläferagenten und Infiltration arbeiten, wird auch in der Live-Runde am 1. Februar ein »geheimer Phyrexianer« mit am Tisch sitzen! Das Ziel des Verräters ist es dabei, die anderen Spieler gegeneinander aufzuwiegeln - segnet einer von ihnen vor dem Agenten das Zeitliche, wird er oder sie als Diener des Phyrexianers wiedererweckt und das Spiel wechselt von Jeder-gegen-Jeden zum 2 vs. 2!

Magic Nights ist wieder da - Alle Infos zum Stream

Wer spielt alles mit? Maurice, Marco (Nerdkultur), Leya (MeinMMO) und Jochen

Maurice, Marco (Nerdkultur), Leya (MeinMMO) und Jochen Wann wird gespielt? Wir sind am 1. Februar ab 18:00 Uhr live auf Twitch

Wir sind am 1. Februar ab 18:00 Uhr live auf Twitch Wo wird gespielt? Auf Twitch bei Maurice und MAX

Auf Twitch bei Maurice und MAX Was wird gespielt? Commander, mit dem Zusatzmodus »Geheimer Phyrexianer«

Was ist Commander?

Hinter dem Namen »Commander« verbirgt sich das Multiplayer-Format von Magic: The Gathering. Jeder Spieler startet mit 40 statt 20 Leben und baut sein Deck aus 100 einzigartigen Karten - mit Ausnahme von Ländern - um den namensgebenden Commander herum. Das ist eine legendäre Kreatur, die mit ihren Fähigkeiten (höchstwahrscheinlich) den Spielstil und mit ihren abgebildeten Farben die spielbaren anderen Karten des Decks bestimmt.