Alone in the Dark Collector’s Edition vorbestellen: Diese wunderschöne Edition ist streng limitiert!

Am 25. Oktober 2023 kommt endlich das Remake zu Alone in the Dark. Wer den Release, ähnlich wie ich, kaum abwarten kann, wird sich bestimmt über folgendes freuen: Es wurde eine wunderschöne Collector's Edition angekündigt, die ihr ab jetzt vorbestellen könnt. Aber Achtung: Sie ist streng limitiert und es gibt nur 5.000 Stück.

Wie viel wird die Collector's Edition von Alone in the Dark kosten? Der Preis liegt bei 199,99€.

Das erwartet euch in der Collector's Edition

Ähnlich wie im ersten Alone in the Dark von 1993 schlüpft ihr auch hier in die Rolle des abgebrühten Detektiv Edward Carnby oder in die Rolle von Emily Hartwood, die den Detektiv aus Sorge um ihren Onkel engagiert hat.

Folgende Sahnehäubchen bietet die Collector's Edition:

Basisspiel für PS5, Xbox Series X oder PC

The Dark Man Statue (26 cm)

Alone in the Dark Steelbook

Ostadte Miniatur (10 cm)

Collector's Edition DLC (Derceto 1992 Kostüm Pack, Director's Kommentar Modus, Vintage Horror Filter Pack)

Do not Disturb - Türhänger

Derceto 1030 Wallsticker Set

