Alone in the Dark kehrt zurück und ein Fakt weckt bei mir große Story-Hoffnungen

Dass der alte Survivalhorror-Klassiker noch mal aus seiner staubigen Kiste geholt und in die Gegenwart gebracht wird, freut mich einerseits, andererseits wirft das natürlich für mich sofort die Frage auf: Funktioniert das? Damals hat Alone in the Dark die Weichen für so vieles gestellt, was in dem Genre bis heute passiert ist. Aber heute kennen wir natürlich die Nachfolger, die das Konzept perfektioniert haben. Da muss eine Neuinterpretation schon einiges leisten, um "nicht nur ein Spiel von vielen" zu sein.



Ich mag die Lovecraft- und Noir-Vibes des Trailers, aber vielmehr überzeugt mich ein Name - und das ist der des Autors Mikael Hedberg. Amnesia: The Dark Descent und SOMA gehören für mich ganz klar zu den besten Horrorspielen aller Zeiten. Beide Titel haben mir echte Gänsehaut bereitet und vor allem die beklemmende und aufwühlende Story von SOMA ist mir lange nachgegangen. Ich hoffe also, dass es dem Autor gemeinsam mit dem Team gelingt, eine ähnlich intensive Erfahrung zu schaffen.