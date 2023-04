Horizon Forbidden West: Aloy bekommt im Burning Shores-DLC erstmals eine Romanze

Love is in the air, zumindest in der Horizon Forbidden West-Erweiterung Burning Shores.

Der Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores führt nicht nur eine Maschine, auf der wir reiten und gleichzeitig tauchen können, ein – es gibt auch noch mindestens eine weitere richtig große Neuerung. Aloy kann nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe eine romantische Beziehung eingehen und eine andere Person küssen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Burning Shores!

Horizon Forbidden West: Burning Shores lässt Aloy zum ersten Mal jemanden küssen

Darum geht's: In den bisherigen Teilen Horizon Zero Dawn und dem Hauptspiel Forbidden West gibt es zwar durchaus ab und zu mehrdeutige Dialogoptionen, aber keine Liebschaften oder ähnliches. Das Herz-Symbol steht hier seit jeher ganz offiziell dafür, Mitgefühl und Verständnis auszudrücken. Nicht dafür, eine Romanze zu starten (wie zum Beispiel bei Assassin's Creed).

Im Burning Shores-DLC wird das aber nun grundlegend geändert. Hier haben wir zum ersten Mal die Wahl, ob wir uns unserem Gegenüber annähern wollen oder nicht. Und zwar mit einem Kuss.

Um wen geht es? Direkt zu Beginn des DLCs lernt Aloy die Quen-Kriegerin Seyka kennen und die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Sie erfahren mehr übereinander und Aloy wirkt bemerkenswert nervös, was sonst gar nicht ihre Art ist.

Die Zuneigung basiert auf Gegenseitigkeit und am Schluss von Burning Shores kommt es zu einer Aussprache. Seyka gesteht Aloy gegenüber ihre Gefühle ein und wir stehen dann vor der Entscheidung, wie sich Aloy dazu verhalten soll.

Wir haben die Wahl, Aloy die Gefühle erwidern zu lassen, dann küssen sich die beiden. Andererseits können wir aber auch sagen, es sei ihr zu viel oder sie sei nicht bereit dafür.

Hier könnt ihr euch das Ende der Erweiterung und die emotionalen Momente im Video ansehen:

3:42 Horizon Forbidden West: So endet der Burning Shores-DLC

Wie geht's weiter? Selbst wenn sich Aloy und Seyka küssen, gehen sie danach getrennte Wege. Beide haben einfach alle Hände voll zu tun und müssen los. Wir dürften aber höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal etwas von Seyka gehört und gesehen haben.

Ja, Aloy ist queer: Die erste Romanze der gesamten Spielereihe macht es eindeutig. Aloy ist an Frauen interessiert und ist queer. Das deuten auch die anderen Dialog-Optionen an, von denen sich keine darum dreht, dass Aloy die Beziehung ablehnt, weil sie hetero wäre.

Wie findet ihr die Tatsache, dass es jetzt zum ersten Mal eine Romanze für Aloy gibt?