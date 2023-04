In Horizon Burning Shores hält Aloy endlich die Klappe – aber jetzt fehlt mir eine Alternative

Eleen hat irgendwann mal Medientechnik und dann Theaterwissenschaft studiert und ist dabei eher zufällig beim Radio gelandet. Neben dem Schreiben und Produzieren von jeder Menge Hörspielen hat sie dort auch das Gaming-Ressort zusammen mit zwei anderen Gaming-Begeisterten aufgebaut und einige Jahre geleitet, bevor sie den Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben hat. Seit 2021 gehört sie zum GamePro-Team und versucht dort so oft wie möglich, TTRPG-Themen zu Dungeons & Dragons, Shadowrun, Vampire: The Masquerade und mehr auf die Seite zu schummeln.