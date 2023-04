Horizon Burning Shores: Erbärmliche User-Wertungen sorgen dafür, dass Metacritic noch härter beim Review Bombing eingreift

Der Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores wird aktuell mit miesen Bewertungen überhäuft.

Horizon Forbidden West hat eine Erweiterung bekommen. Die heißt Burning Shores und wird von ein paar lautstarken "Fans" heftig kritisiert. Das geht sogar so weit, dass Metacritic dem Review Bombing nun selbst Einhalt gebietet. Außerdem erklären die Menschen hinter der Review-Aggregatorseite, dass das System überarbeitet werde.

Horizon Burning Shores: Review Bombing sorgt für bessere Moderation, sagt Metacritic

Darum geht's (ACHTUNG, SPOILER!): Am Ende des Burning Shores-DLCs kann Aloy zum ersten Mal eine Romanze starten. Wer will, kann entscheiden, dass sich Seyka und Aloy küssen. Dieser Kuss kommt bei einigen queerfeindlichen Menschen im Internet gar nicht gut an. Sie lassen ihrem Frust darüber freien Lauf:

User-Score steigt wieder: Mittlerweile hält Metacritic selbst dagegen. Offen menschenfeindliche, diskriminierende Kommentare werden samt Wertung entfernt. Das sorgt dafür, dass der durchschnittliche User-Score von zwischenzeitlich 2.7 mittlerweile wieder bei 4.0 liegt – immer noch im Kontrast zu der 82 als Metascore.

Aber es geht noch weiter: Metacritic beziehungsweise die übergeordnete Plattform Fandom äußern sich gegenüber Eurogamer mit einem ausführlichen Statement zu der Angelegenheit.

Bei Metacritic sei man sich der respektlosen und missbräuchlichen Reviews bewusst. Sie unterliegen der ganz normalen Moderation, die Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen der Seite ahndet. Soll heißen: Die Reviews werden allesamt geprüft und falls nötig gelöscht, aber das kann dauern.

"Unser Team sieht sich jeden einzelnen Bericht über Missbrauch an (inklusive, aber nicht nur rassistischer, sexistischer, homophober, Beleidigungen von anderen Usern und so weiter) und falls Verstöße auftreten, werden die Reviews entfernt.

Moderation soll noch besser werden: Weil Review Bombing schon seit Jahren ein Problem ist, arbeitet Metacritic stetig daran, den eigenen Umgang damit zu verbessern. Aktuell werden Prozesse und Werkzeuge überarbeitet, um eine "striktere Moderation in den kommenden Monaten" zu gewährleisten. Wie genau diese Änderungen aussehen und greifen sollen, wurde nicht verraten.

Was haltet ihr davon, wie würdet ihr versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen?