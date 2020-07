Bei Alternate läuft gerade der großer TV & Audio Sale. Nur noch bis Sonntag gibt es hier Dutzende 4K-Fernseher günstiger, darunter auch einige aktuelle Modelle mit HDMI-2.1-Unterstützung, mit denen ihr gut für die PS5 und Xbox Series X gerüstet seid. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Wer lieber gleich selbst stöbert, kommt hier zur Übersicht:

TV & Audio Sale bei Alternate

Samsung GQ-55Q70T: Gaming-TV mit niedrigem Input Lag

Den 55 Zoll großen Samsung Q70T bekommt ihr im Sale für 899 Euro statt 959,90 Euro. Das mag nicht nach einem riesigen Rabatt klingen, aber das im Frühjahr erschienene Modell war schon zuvor bei Alternate vergleichsweise günstig. Bei Amazon kostet es gerade 1.038,99 Euro, bei MediaMarkt über 1.100 Euro. Mit dem derzeitigen Angebotspreis ist Alternate laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter.

Samsung GQ-55Q70T (4K, 55 Zoll, 100/120 Hz) für 899€ bei Alternate

Beim Samsung Q70T handelt es sich um ein 4K-TV mit QLED-Technik für bessere Farbwiedergabe. Es verfügt über ein 100/120-Hz-Panel, was für die flüssige Darstellung schneller Bewegung wichtig ist. Außerdem ist der Input Lag mit 10 ms bei 60 Hz und 6 ms bei 120 Hz äußerst niedrig. Für Gamer ebenfalls wichtig: Port 4 unterstützt HDMI-2.1-Features, wodurch mit den neuen Konsolen das Spielen in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich wird.

Aufgrund dieser Eigenschaften haben wir den Samsung Q70T in unserer großen TV-Kaufberatung für Gamer gerade zur Top-Kaufempfehlung der Mittelklasse gekürt.

LG 55NANO86: Zweimal HDMI 2.1

Ebenfalls reduziert ist der 55 Zoll große LG 55NANO86, den ihr für 999 Euro statt 1.089 Euro bekommt. Im Gegensatz zum Samsung Q70T besitzt dieser auf zwei Ports HDMI-2.1-Unterstützung, sodass ihr beide neuen Konsolen gleichzeitig optimal anschließen könnt. Wie beim Q70T handelt es sich um HDMI 2.1 mit leicht reduzierter Bandbreite, was in der Praxis aber wenig ausmacht.

LG 55NANO86 (4K, 55 Zoll, 100/120 Hz) für 999€ bei Alternate

Der Input Lag fällt auch beim LG NANO86 mit 16 ms bei 60 Hz und 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Da er ein IPS-Panel verwendet, ist der Kontrast nicht sonderlich hoch, dafür verblassen die Farben bei schrägem Blickwinkel nicht so sehr. Im direkten Vergleich würden wir euch eher zum Samsung Q70T raten. Wenn euch hohe Blickwinkelunabhängigkeit wichtig ist, kann der LG NANO86 aber eine gute Wahl sein.

Philips 70PUS6724: Riesiger Bildschirm, niedriger Preis

Wer gerne einen riesengroßen Bildschirm hätte, aber nicht viel bezahlen will, ist beim Philips 70PUS6724 an der richtigen Adresse. Diesen bekommt ihr im Sale für 729 Euro. Auch in diesem Fall ist Alternate laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter, allerdings ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet das Modell zum gleichen Preis an.

Philips 70PUS6724 (4K, 70 Zoll, Ambilight) für 729€ bei Alternate

Beim Philips PUS6724 handelt es sich um ein 4K-TV der unteren Preisklasse mit gutem Bild und solider Qualität. Allerdings besitzt er nur ein 50/60-Hz-Display, was bei einem großen Bildschirm für die Darstellung schneller Bewegungen nicht optimal ist. HDMI 2.1 gibt's auch nicht, schließlich könnte das TV ohnehin keine 120 fps darstellen. Dafür ist das Ambilight-Feature dabei, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wir, um für Stimmung zu sorgen.

Weitere TV-Angebote bei Alternate

