PlayStation-Fan findet altes PS1-Spiel aus der Kindheit wieder und traut seinen Augen kaum: Es stammt aus Videothek und er hat es wohl "geklaut"

Wurde dieses PS1-Spiel wirklich geklaut? Es gibt auch eine andere mögliche Erklärung (Bild: reddit.com/user/wilson2791/).

Die heranwachsende junge Generation kennt das heute wahrscheinlich gar nicht mehr, aber früher (vor Netflix und Co.) sind wir fast jedes Wochenende in die Videothek gegangen, um dort dann physische Filme sowie Videospiele auszuleihen. Manch einer behielt sie dann allerdings einfach.

PlayStation-Spieler findet uralte PS1-Disc und fragt sich "hab' ich das als Kind geklaut?"

Der Reddit-User wilson2791 hat in einem CD-Case offensichtlich eine Verleih-Kopie des PS1-Spiels The Lost World: Jurassic Park entdeckt, die ursprünglich nicht zum Verkauf gedacht war. Das lässt sich unschwer daran erkennen, dass groß "RENTAL ONLY, NOT FOR RESALE" draufsteht.

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Weil er sich zunächst nicht mehr daran erinnern konnte und dieser Schriftzug doch recht eindeutig klingt, liegt die Vermutung nahe, dass das Spiel aus einer Videothek oder einer ähnlichen Einrichtung entwendet wurde. Beziehungsweise einfach nie zurückgegeben worden ist. Wir alle kennen wahrscheinlich irgendwen, der dieses eine Spiel oder einen Film ausgeliehen und dann viel zu lange nicht zurückgebracht hat.

Das könnte natürlich auch hier der Fall gewesen sein, aber wilson2791 scheint sich auf Anhieb nicht so sicher gewesen zu sein. Also denkt er hier laut darüber nach, ob er das Spiel als Kind einfach hat mitgehen lassen:

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Das ruft haufenweise amüsierte Kommentator*innen auf den Plan, die scherzhaft davon ausgehen, dass der Reddit-User hier mit genau dieser Aktion im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Blockbuster und sämtliche anderen Videotheken den Bach runter gegangen sind. Danke dafür!

Es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie die eine oder andere Person in den Kommentaren anmerkt: Es könnte andersherum gewesen sein. Eben weil Netflix & Co. dem kompletten Videotheken-Business den Garaus gemacht haben, wurden deren Bestände bei Geschäftsaufgabe oft für sehr wenig Geld verhökert.

Es könnte also sehr gut sein (und wirkt auch etwas wahrscheinlicher, wie der Urheber des Beitrags selbst in den Kommentaren schreibt), dass das Jurassic Park-Spiel für die PS1 durchaus rechtens in den Besitz des Reddit-Users übergegangen ist. Er könnte es einfach aus einer Grabbelkiste für günstiges Geld gefischt haben, als seine örtliche Videothek dichtgemacht wurde.

Welches Spiel oder welchen Film habt ihr mal viel zu lange ausgeliehen gehabt? Trauert ihr den Videotheken hinterher?