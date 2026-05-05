Diablo 4-Spieler warnt: Benutzt nicht eure Tribute der Rüstung für die Unterstadt, wenn ihr mythische Items farmen wollt

Mit mythischen Tributen farmen sich die stärksten Items des Spiels gleich viel leichter.

Mythische Items sind das wahre Endgame von Diablo 4: Lord of Hatred. Die mächtigen Gegenstände heben alle Builds auf ein komplett neues Level und verdreifachen gerne mal euren Schaden, sodass ihr gleich mehrere Qualstufen überspringen könnt.

Es ist normalerweise gar nicht so einfach, die seltenen Gegenstände in die Finger zu bekommen. Doch dank des Horadrim-Würfels könnt ihr bald in Mythics schwimmen.

Tribute sind der Schlüssel

Wenn ihr gezielt farmen wollt, gibt es kaum etwas Besseres als die Tribute für die Unterstadt von Kurast. Denn sie bestimmen, was am Ende eures Runs durch die Unterstadt droppt.

8:16 Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt

Autoplay

Besonders begehrt sind dabei die mythischen Tribute der Rüstung. Mit diesen könnt ihr erzwingen, dass am Ende des Runs mythische Gegenstände fallen gelassen werden. Doch die Tribute sind fast genauso selten wie die mythischen Items selbst. Genau hier kommt der Horadrische Würfel ins Spiel.

Mit ihm könnt ihr Tribute der Rüstung miteinander kombinieren, um die nächstbessere Version herzustellen. Mit dem Verschmelzungsrezept werden aus fünf seltenen Tributen ein legendärer Tribut und aus fünf legendären ein mythischer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Daher solltet ihr die niedrigstufigen Tribute nicht direkt nutzen. Legendäre Gegenstände – auch vermachte – bekommt ihr schließlich quasi hinterhergeworfen.

Dasselbe Prinzip funktioniert übrigens auch mit Alptraumdungeons. Hier lassen sich fünf Siegel zu einem Eskalationssiegel verbinden. Diese bringen besseren Loot, sodass es kaum noch Gründe gibt, normale Alptraumdungeons zu laufen.

Optimales Farmen mit Kriegsplänen

Bevor ihr jetzt aber losrennt und sofort den Tribut in das Unterstadt-Portal werft, solltet ihr ein paar Kriegspläne spielen. Denn damit könnt ihr die Ausbeute aus solchen Tributen mit etwas Glück nochmal deutlich steigern.

Wertet die Unterstadt in euren Kriegsplänen dreimal auf und skillt den linken Baum, bis ihr den Knoten “Schmutz der Gosse“ erreicht. Dadurch können in euren Unterstadt-Runs Portal-Streichbolde auftauchen. Wenn ihr einen solchen tötet, verdoppelt sich die Belohnung am Ende des Runs. Aus einem garantierten mythischen Gegenstand werden dann gerne mal zwei.

Kanntet ihr den Trick mit den Tributen schon oder geht ihr jetzt direkt auf Mythic-Jagd?