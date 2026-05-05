Der neue Resident Evil-Film spielt zwar parallel zu RE2 und RE3 und hat einen düsteren Verfolger, dabei soll es sich aber nicht um einen Nemesis handeln

Der Nemesis aus Resident Evil 3 kehrt im Film nicht zurück.

Im September 2026 feiert Resident Evil ein mit Spannung erwartetes Leinwand-Comeback. Die komplett neue Geschichte, die vom Weapons-Regisseur Zach Cregger verfilmt wird, spielt parallel zum zweiten und dritten Teil der Reihe. Ein ikonischer Bösewicht kehrt allerdings nicht zurück.

Kein Nemesis im neuen Resi-Film

Die alten Resident Evil-Filme sind zwar gewissermaßen ikonisch, ob sie aber auch wirklich gut sind, ist wiederum eine andere Frage. Das neue Projekt von Zach Cregger sieht da zumindest im ersten Trailer schon deutlich vielversprechender aus:

1:53 Erster Trailer zum neuen Resident Evil Film ist da und wow, das sieht besser aus als alle bisherigen Filme zusammen

Autoplay

Die Geschichte dreht sich um die neue Figur Bryan, die von Austin Abrams gespielt wird, und ist in derselben Nacht im Herbst 1998 angesiedelt, in der auch Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis spielen.

In einem Interview, bei dem auch GamesRadar+ zugegen war, hat der Regisseur weitere Details zum Film verraten und dabei auch erklärt, dass die Fans nicht auf die Rückkehr eines ikonischen Bösewichts warten sollten:

"Meine Lieblingskreatur ist sozusagen der große Bösewicht, der sich im Laufe des Films weiterentwickelt, verändert und [Austin Abrams’ Bryan] verfolgt. [...] Und ich möchte nicht zu viel darüber verraten, aber es ist kein Nemesis. Ich weiß also, dass die Leute das lesen und denken werden: ‚Er baut da eine Nemesis ein.‘ Nein, es gibt keinen Nemesis."

Der Nemesis ist der große Widersacher von Jill Valentine im 1999 erschienenen Resident Evil 3: Nemesis. Er wurde von der Umbrella Corporation als Biowaffe entworfen und verfolgt die Protagonistin quasi durch das komplette Spiel.

Der Nemesis wirkt dabei nahezu unbesiegbar und sorgt für eine ständige Drohkulisse, da er jederzeit irgendwo durch eine Wand brechen könnte.

Dass es auch im neuen Film einen solchen "Verfolger" geben wird, würde natürlich naheliegen, dass es sich dabei ebenfalls um einen solchen Nemesis handeln könnte. Dem scheint aber nicht so zu sein. Was sich Cregger stattdessen ausgedacht hat, bleibt also abzuwarten.

Freut ihr euch auf den neuen Resident Evil-Film?