Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!
Dieses Jahr erscheinen noch jede Menge spannende Games – aber einige davon machen uns noch ziemlich große Sorgen. Mal, weil sie oft verschoben wurden, mal wegen des technischen Zustands und mal wegen der gesamten Entwicklungsgeschichte dahiner. Aber seht selbst. Dies sind unsere größten Gaming Sorgenkinder 2026, ob auf dem PC via Steam und Epic, oder auf PlayStation 5, der Xbox Series oder sogar der Nintendo Switch 2.
00:00 Intro
00:19 Greedfall: The Dying World
01:24 John Carpenter's Toxic Commando
04:02 Crimson Desert
05:27 Screamer
07:30 Life is Strange: Reunion
09:00 Pragmata
10:46 Directive 8020
12:02 007 First Light
13:53 Gothic 1 Remake
15:08 Control Resonant
16:42 Zero Parades: For Dead Spies
19:06 Outro
