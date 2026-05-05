Vater zockt Crimson Desert und seine Tochter bastelt ihm zum Geburtstag den passenden Controller-Halter aus Modelliermasse, Pappe und Heißkleber

So schickt sieht der handgemachte Controllerhalter aus (Bildquelle: Reddit Rodc22).

Geschenke können immer dann besonders berühren, wenn sie deutlich machen, dass unsere Liebsten uns wirklich zugehört und sich richtig viele Gedanken gemacht haben. Handelt es sich dann auch noch um selbst gemachte Unikate, ist das schwer zu überbieten. Genau das ist der Fall beim Präsent, das ein Crimson Desert-Spieler von seiner talentierten Tochter bekommen hat – und einige Community-Mitglieder wollen direkt Bestellungen aufgeben.

Tochter sieht ihren Vater zocken und hat perfekte Geschenk-Idee

Rodc22 ist der Reddit-User und stolze Papa, der die Story teilt. Er berichtet: "Meine Tochter hat mir das zum Geburtstag gemacht, nachdem sie gesehen hat, dass ich in letzter Zeit sehr viel Crimson Desert gespielt habe."

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

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Auf zwei angehängten Fotos können wir die kunstvolle Bastelarbeit dann bestaunen. Der Xbox-Controller des Fans ist in einem Steinblock gelagert, an dem Kliffs markantes Schild lehnt. Zudem ist ein Schwert so angebracht, dass es aussieht, als würde es oben aus dem Pad herausragen. Auf dem ersten Foto hat Rodc22 ihn vor seinem Bildschirm aufgestellt, auf dem er gerade mit Kliff unterwegs ist.

Auf Fragen beantwortet der Vater auch, aus welchen Materialien seine Tochter das Stück gefertigt hat: Modelliermasse, Karton, Heißkleber und Farben seien dabei zum Einsatz gekommen. Er fügt noch hinzu, dass er wünschte, er hätte selbst solche Fähigkeiten und dass er ihr schon dazu geraten habe, einen Etsy-Shop zu starten.

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Auch weitere Fans finden, sie können ihre Werke definitiv zum Verkauf anbieten. Eine Person schreibt direkt, dass sie oder er bei ihr einkaufen würde und es gibt sogar ein Update: Die Tochter will jetzt tatsächlich einen weiteren Controllerhalter anfertigen und zum Verkauf anbieten.

Die Kommentare dürften der Künstlerin schmeicheln. Affectionate-Film849 findet zum Beispiel gar, der Controllerhalter könnte direkt aus einer Collector's Edition oder ähnlichem stammen. Auch andere finden, er sehe ganz nach professioneller Arbeit aus. Wer weiß also, ob sich aus diesem Post des Papas vielleicht noch etwas viel Größeres entwickelt?

Habt ihr auch schon mal von euren Liebsten cooles selbstgemachtes Gaming-Zubehör bekommen? Oder vielleicht stattdessen selbst verschenkt?