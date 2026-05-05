Vater zockt Crimson Desert und seine Tochter bastelt ihm zum Geburtstag den passenden Controller-Halter aus Modelliermasse, Pappe und Heißkleber

Das Geburtstagsgeschenk begeistert Crimson Desert-Fans und jetzt will sie einen zweiten Halter machen und verkaufen.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
05.05.2026 | 18:10 Uhr

So schickt sieht der handgemachte Controllerhalter aus (Bildquelle: Reddit Rodc22). So schickt sieht der handgemachte Controllerhalter aus (Bildquelle: Reddit Rodc22).

Geschenke können immer dann besonders berühren, wenn sie deutlich machen, dass unsere Liebsten uns wirklich zugehört und sich richtig viele Gedanken gemacht haben. Handelt es sich dann auch noch um selbst gemachte Unikate, ist das schwer zu überbieten. Genau das ist der Fall beim Präsent, das ein Crimson Desert-Spieler von seiner talentierten Tochter bekommen hat – und einige Community-Mitglieder wollen direkt Bestellungen aufgeben.

Tochter sieht ihren Vater zocken und hat perfekte Geschenk-Idee

Rodc22 ist der Reddit-User und stolze Papa, der die Story teilt. Er berichtet: "Meine Tochter hat mir das zum Geburtstag gemacht, nachdem sie gesehen hat, dass ich in letzter Zeit sehr viel Crimson Desert gespielt habe."

Video starten 1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Auf zwei angehängten Fotos können wir die kunstvolle Bastelarbeit dann bestaunen. Der Xbox-Controller des Fans ist in einem Steinblock gelagert, an dem Kliffs markantes Schild lehnt. Zudem ist ein Schwert so angebracht, dass es aussieht, als würde es oben aus dem Pad herausragen. Auf dem ersten Foto hat Rodc22 ihn vor seinem Bildschirm aufgestellt, auf dem er gerade mit Kliff unterwegs ist.

Auf Fragen beantwortet der Vater auch, aus welchen Materialien seine Tochter das Stück gefertigt hat: Modelliermasse, Karton, Heißkleber und Farben seien dabei zum Einsatz gekommen. Er fügt noch hinzu, dass er wünschte, er hätte selbst solche Fähigkeiten und dass er ihr schon dazu geraten habe, einen Etsy-Shop zu starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch weitere Fans finden, sie können ihre Werke definitiv zum Verkauf anbieten. Eine Person schreibt direkt, dass sie oder er bei ihr einkaufen würde und es gibt sogar ein Update: Die Tochter will jetzt tatsächlich einen weiteren Controllerhalter anfertigen und zum Verkauf anbieten.

In Crimson Desert habe ich auf einmal eine Axt mit 99.999 Angriffswert in meinem Inventar entdeckt - aber sie lässt sich nur einmal benutzen
von Samara Summer
In Crimson Desert habe ich auf einmal eine Axt mit 99.999 Angriffswert in meinem Inventar entdeckt - aber sie lässt sich nur einmal benutzen
Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: "Seid nicht wie ich!"
von Samara Summer
Crimson Desert-Spieler versteht erst nach 245 Stunden, wie eine wichtige Schlüsselmechanik richtig funktioniert: Seid nicht wie ich!

Die Kommentare dürften der Künstlerin schmeicheln. Affectionate-Film849 findet zum Beispiel gar, der Controllerhalter könnte direkt aus einer Collector's Edition oder ähnlichem stammen. Auch andere finden, er sehe ganz nach professioneller Arbeit aus. Wer weiß also, ob sich aus diesem Post des Papas vielleicht noch etwas viel Größeres entwickelt?

Habt ihr auch schon mal von euren Liebsten cooles selbstgemachtes Gaming-Zubehör bekommen? Oder vielleicht stattdessen selbst verschenkt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 42 Minuten

Vater zockt Crimson Desert und seine Tochter bastelt ihm zum Geburtstag den passenden Controller-Halter aus Modelliermasse, Pappe und Heißkleber

vor 23 Stunden

In Crimson Desert habe ich auf einmal eine Axt mit 99.999 Angriffswert in meinem Inventar entdeckt - aber sie lässt sich nur einmal benutzen

vor 2 Tagen

In Crimson Desert bin ich für eine Quest über den halben Kontinent gereist, nur damit mich das Spiel am Ziel über den Tisch zieht

vor 2 Tagen

Crimson Desert: Nach den Hotfixes legt Pearl Abyss bereits mit dem nächsten großen Patch nach

vor 3 Tagen

Crimson Desert Update 1.05 ist da: Riesiges Inhalts-Update bringt neue Boss-Modi, Endgame-Inhalte, neue Händler, legendäres Mount und mehr
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Diablo 4-Spieler warnt: Benutzt nicht eure Tribute der Rüstung für die Unterstadt, wenn ihr mythische Items farmen wollt

vor 15 Minuten

Diablo 4-Spieler warnt: Benutzt nicht eure Tribute der Rüstung für die Unterstadt, wenn ihr mythische Items farmen wollt
Vater zockt Crimson Desert und seine Tochter bastelt ihm zum Geburtstag den passenden Controller-Halter aus Modelliermasse, Pappe und Heißkleber

vor 34 Minuten

Vater zockt Crimson Desert und seine Tochter bastelt ihm zum Geburtstag den passenden Controller-Halter aus Modelliermasse, Pappe und Heißkleber
Zenless Zone Zero: Alle Codes im Mai 2026 - Diese Gratis-Items könnt ihr euch aktuell schnappen   1  

vor 44 Minuten

Zenless Zone Zero: Alle Codes im Mai 2026 - Diese Gratis-Items könnt ihr euch aktuell schnappen
Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Mai 2026   13     5

vor 44 Minuten

Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Mai 2026
mehr anzeigen