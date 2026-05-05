LEGO-Fan entdeckt in Anleitung den größten Klo-Faux Pas, den es gibt und fixt ihn

Wie rum gehört die Klopapierrolle wirklich? (Bild: Akkarin42 auf Reddit)

Es gibt eine Reihe von Fragen, die sich wohl jeder Mensch früher oder später einmal stellen muss. Eine davon ist, in welche Richtung Klopapierrollen aufgehängt werden. LEGO hat darauf offenbar eine für viele überraschende Antwort.

LEGO-Klopapier hängt falsch herum

Die Frage, in welche Richtung Klopapierrollen abgerollt werden sollten, beschäftigt das Internet schon lange. Insgesamt lässt sich wohl festhalten, dass das Lager derer, die die Rolle von der Wand wegrollen, etwas größer ist (und Recht hat).

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Dass sich ausgerechnet auch LEGO in die Diskussion einmischt, hätten wohl nur wenige Klorollenfanatiker*innen erwartet. Wie der Post vom Reddit-User "Akkarin42" beweist, vertritt der dänische Spielzeughersteller allerdings eine kontroverse Meinung.

Im Set "76437 Harry Potter: Der Fuchsbau – Sammleredition" gibt es nämlich auch ein kleines Bad mit einer Klorolle, die an einem Schrank befestigt wird. In der Anleitung wird die Rolle dabei so aufgehängt, dass sie quasi an der Wand entlang abgerollt werden müsste.

Der User stellt diesen "Fehler" richtig und dreht die Rolle in seinem Set einfach um. Den Post findet ihr hier:

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In wenigen Tagen hat der Post mehr als 14.300 Likes gesammelt und die knapp 260 Kommentare zeigen, wie intensiv das Thema auch im Jahr 2026 noch diskutiert wird.

Viele User sind sich einig, dass das Umdrehen der Rolle die einzig richtige Reaktion war. Es gibt aber auch ganz bestimmte Umstände, laut denen die von LEGO vorgegebene Klorollenposition laut einigen Usern "erlaubt" sei.

Sollte nämlich eine Katze oder ein Kleinkind im Haushalt wohnen, ergibt das Umdrehen der Rolle als "Sicherheitsvorkehrung" tatsächlich Sinn. Da in dem Set allerdings weder ein Baby noch eine Katze enthalten ist, muss die Rolle umgedreht werden.

Die simple (und langweilige) Antwort auf das LEGO-Design ist aber wohl, dass durch die in der Anleitung abgebildete Positionierung einfacher zu erkennen ist, dass es sich um eine Rolle Toilettenpapier handeln soll. Aber darüber lässt sich natürlich nicht so trefflich diskutieren.

Auf welcher Seite steht ihr in der Klopapierfrage?