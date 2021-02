Das preisgekrönte The Last of Us Part 2 könnt ihr euch jetzt im Angebot bei Amazon besonders günstig kaufen. Hier gibt es das Action-Adventure sogar mit einem hübschen Steelbook. Wer bisher auf das herausragende Spiel verzichtet hat, sollte sich das Angebot genauer anschauen.



So gut ist der Deal: Zur Auswahl stehen zwei Varianten von The Last of Us 2. Einmal die Standard Edition und einmal die Standard Edition mit Steelbook. Bei beiden erwartet euch der aktuelle Bestpreis. Wir haben zudem bereits den »Versand ab 18« in den Gesamtpreis eingerechnet.

Weitere Angebote bei Amazon

The Last of Us 2 - Darum lohnt sich das Spiel

Herausragende Wertung: Allen voran hat The Last of Us 2 in unserem Test eine absolute Fabelwertung von 97 Punkten erreicht. Die Zahl allein zeigt bereits, wie gut das Spiel ist. Euch erwartet laut dem Fazit unserer Autorin Linda Sprenger ein »Packendes Survival-Action-Adventure mit einer emotionalen Story, die gleichermaßen ins Herz trifft und in die Magengrube tritt.«



Doch nicht nur bei uns konnte das Spiel überzeugen. Mittlerweile ist es auch das Spiel mit den meisten Preisen. Es ist zudem das Game of the Year 2020 und sollte daher in keiner PS4-Spiele-Sammlung fehlen.

55 4 Mehr zum Thema The Last of Us 2 überholt The Witcher 3 bei den eingeheimsten Awards

Noch mehr Wissenswertes zum Spiel & The Last of Us: