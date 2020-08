The Last of Us 2-Detail über Joel bricht Fans fast das Herz

The Last of Us 2 zählt zu der Sorte Spiel, die uns bei jedem Durchspielen mit neuen Feinheiten und Details verblüfft. Das gilt natürlich nicht nur für die Grafik, sondern auch den Rest. Die Liebe zum Detail sorgt zum Beispiel auch für das eine oder andere emotionale Highlight. Ganz weit vorn dabei ist hier natürlich die Beziehung zwischen Joel und Ellie, die unter anderem auch in Joels Haus verdeutlicht wird.

Achtung, SPOILER!

TLOU2-Fans entdecken immer mehr herzzerreißende Kleinigkeiten

Wer The Last of Us 2 zum ersten Mal spielt, erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle sondergleichen. Die Spirale der Gewalt gleicht diversen Schlägen in die Magengrube, wie wir auch in unserem Gamepro-Test feststellen mussten.

Aber zu der ganzen Gewalt und zu den ganzen emotionalen Tiefschlägen gesellen sich mit der Zeit auch ruhige, schöne Momente, die den Rest umso heftiger machen. Da wäre zum Beispiel der fantastische Flashback "The Birthday Gift", in dem Ellie und Joel durch ein altes Museum streifen.

Zusätzlich gibt es aber auch noch die Kleinigkeiten, die feinen Details, die viele Spieler*innen beim ersten Durchlauf vielleicht gar nicht bemerken. The Last of Us 2 ist voll davon und dabei geht es nicht nur, aber auch um Emotionen.

Joel hat extra Weltraum-Bücher gelesen, um mitreden zu können

Klein, aber fein: In die Reihe der verblüffenden wie beeindruckenden Kleinigkeiten reiht sich auch dieses Detail ein, das gerade auch auf Reddit nochmal eine Extrarunde dreht. Viele Fans erklären, sie hätten Rotz und Wasser geheult, als sie das bemerkt haben.

Wir können in Joels Haus nämlich unter anderem ein Buch entdecken, das Joel wohl gelesen hat, um Ellie besser zu verstehen, mit ihr zu connecten und ihr näher zu kommen. Um mitreden zu können, hat sich Joel extra ein Buch organisiert, in dem der Weltraum für Anfänger erklärt wird.

Link zum Reddit-Inhalt

Comics auch: Ellie ist aber nicht nur Weltraum-Fan, sondern mag auch Comics. Joel hat sich auch damit auseinander gesetzt, um mitreden zu können und um zu wissen, wovon Ellie spricht, wenn sie darüber redet. Herzzerreißend!

Was ist euer liebstes derartiges Detail aus The Last of Us 2? Was hat euch am meisten gerührt?