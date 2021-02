The Last of Us 2 ist mittlerweile seit sieben Monaten erhältlich, und trotzdem finden Fans immer noch Steuerungs-Kniffe heraus, die uns das Spiel nicht direkt verrät. Dass Ellie und Abby stylische Luftangriffe ausführen oder sich nach hinten werfen können, ist schon länger bekannt. Im The Last of Us-Subreddit macht jetzt aber ein Trick die Runde, der nicht nur furchtbar stylisch aussieht, sondern vielen Spieler*innen bisher vollkommen entgangen ist.

Der wohl bislang stylischste The Last of Us Part 2-Trick

Worum geht's? Im unteren Video sehen wir, wie Heldin Ellie einen Feind aus nächster Nähe mit der Schrotflinte erschießt. Der WLF-Soldat wird von der Wucht der Waffe nach hinten geworfen und lässt Pistolen-Munition fallen, und jetzt ganz genau hingeschaut: Ellie fängt die Munition blitzschnell und geschickt in der Luft auf:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie das funktioniert? Zumindest in der Theorie ganz simpel: Natürlich müsst ihr erst einmal einen Feind dazu bringen, dass er/sie Munition fallen lässt. Anschließend müsst ihr im richtigen Moment die Dreieck-Taste drücken und eure Heldin fängt die Kugel(n) auf. In der Praxis dürfte sich das allerdings als schwierig erweisen, hierbei ist nicht nur Timing, sondern auch Schnelligkeit gefragt.

In den Kommentaren unter entsprechendem Reddit-Post zeigen sich viele Fans verwundert über den Trick und geben zu, das erste Mal davon gehört zu haben. Reddit-Mitglied "owatnext" hingegen habe den Kniff bereits in der Rolle von Abby herausgefunden: Wenn ihr Gegner von hinten in die Mangel nehmt, lassen diese wohl ebenfalls vor Schreck Munition fallen, die ihr dann mit dem Druck auf die Dreieck-Taste auffangen könnt. Probiert es mal aus!

Weitere geheime Tricks in The Last of Us 2:

PS5-Upgrade zu The Last of Us 2 ist sehr wahrscheinlich

The Last of Us Part 2 ist seit dem 19. Juni 2020 für PS4 erhältlich und aktuell lediglich via Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar. Offizielle Infos zu einem richtigen Next Gen-Upgrade mit tiefgreifenden technischen Verbesserungen gibt es noch nicht. Dieser ist allerdings sehr wahrscheinlich, zumal mit God of War jetzt ein weiteres Sony-Exclusive einen umfangreichen PS5-Patch spendiert bekommt.