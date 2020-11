The Last of Us: HBO gibt der Serie grünes Licht & Produktion startet bald

Ende des Jahres wurde bekannt, dass The Last of Us (2)-Director Neil Druckmann und Craig Mazin, Schöpfer der HBO-Show Chernobyl, an einer Serien-Adaption von The Last of Us arbeiten. Während die Serie um die Abenteuer von Ellie und Joel zuvor nur an den TV-Sender HBO gepitcht wurde, hat dieser nun endlich grünes Licht für die Serie gegeben, heißt:

Die The Last of Us-Serie ist von HBO offiziell in Auftrag gegeben worden und kann damit sehr bald in die Produktion starten. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Sony Pictures, PlayStation Studios und Naughty Dog selbst entwickelt.

Das gab HBO in einer Pressemitteilung (via DualShockers) bekannt. Viel mehr über die The Last of Us-Show selbst verriet der Sender darin aber nicht.

Was wissen wir bislang über die The Last of Us-Serie auf HBO?

Start der Serie: Bislang ist unklar, wann genau die TV-Adaption starten soll. Ebenso wenig wissen wir, wir welche Schauspieler*innen daran beteiligt sind.

Besetzung: Wer spielt Ellie? Wer spielt Joel? Wer schlüpft in die Rolle von Tess, Marlene und David? Antworten auf all diese Fragen kennen wir bislang noch nicht. Nachdem The Last of Us Part 2 erschienen ist, dürfte die Produktion mittlerweile im vollem Gange sein. Womöglich erfahren wir innerhalb der nächsten Monate mehr.

Darum geht's in der Serie: Tatsächlich soll die Serie die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem zweiten Teil. Das bedeutet, dass wir Joel und Ellie auf ihrer Reise durch die postapokalyptischen Staaten begleiten, erleben wie ihr anfängliches Misstrauen ineinander in eine vertrauliche Vater-Tochter-Beziehung umschlägt, während über all dem die Suche nach einem Heilmittel für den verheerenden Cordyceps-Pilz schwebt.

Hier einige Fakten, die bereits offiziell zur Serie bekannt sind:

Neil Druckmann (Director und Writer der Spiele) sowie Craig Mazin (bekannt für die HBO-Serie Chernobyl) sind federführend an der Show beteiligt

Die The Last of Us-Serie soll die Story des Spiels erweitern

Spiele-Komponist Gustavo Santaolalla ist an der Musik der Serie beteiligt

Joel-Sprecher Troy Baker hätte gerne einen Cameo-Auftritt

Mit welchen Schauspieler*innen sollten die Rollen von Joel und Ellie eurer Meinung nach besetzt werden? Und was erwartet ihr euch von der Serien-Adaption von The Last of Us?