Amazon Black Friday: Warum diese 5 Gaming-Headsets sich besonders gut verkaufen

Im Amazon Black Friday Sale gibt es neben vielen weiteren Gaming-Angeboten auch eine Menge Headsets zu günstigen Preisen. Wir präsentieren euch hier die fünf aktuellen Bestseller unter den Headset-Deals und erklären, weshalb sie so beliebt sind:

Platz 1: Logitech G432 Wired Headset (PS4, PS5, Xbox, Switch)

Dass das Logitech G432 auf Platz 1 der Bestseller unter den Gaming-Headsets steht, hat sicherlich mit dem günstigen Preis von 34,99€ und dem hohen Rabatt von 61 Prozent gegenüber der UVP zu tun. Auch der Umstand, dass es als kabelgebundenes Headset mit allen Platformen von PS4 und PS5 über Xbox bis zur Nintendo Switch kompatibel ist, dürfte dazu beitragen. Aber auch die Qualität stimmt: Obwohl es so günstig ist, bietet das Logitech G432 rundum guten Sound ohne große Schwächen und sogar hervorragende Mitten. Auch das Mikrofon klingt für den Preis recht klar.

Platz 2: Logitech G Pro X Wired Headset (PS4, PS5, Xbox, Switch)

Das Logitech G Pro X ist vor allem im Hinblick auf die Verarbeitungsqualität und den Tragekomfort eine Stufe hochwertiger als das G432. Beim Sound ist der Unterschied nicht groß, Bässe kommen beim G Pro X aber noch ein bisschen besser rüber. Ein Pluspunkt ist die G Hub Software, über die ihr das Soundprofil detailliert an eure Vorlieben anpassen könnt. Die Einstellungen werden allerdings nur für PC und PlayStation gespeichert und bei letzterer auch nur dann, wenn ihr das Headset über den USB-Adapter anschließt.

Platz 3: SteelSeries Arctis 7+ Wireless Headset (PS4, PS5, Switch)

Das SteelSeries Arctis 7+ ist momentan das beliebteste kabellose Gaming-Headset auf Amazon. Es zählte auch vor dem Black Friday schon zu den beliebtesten Headsets für PS4 und PS5, weil es hohe Qualität zu einem vergleichsweise moderaten Preis bietet. Gerade die Höhen werden für ein Gaming-Headset erstaunlich akkurat wiedergegeben, aber auch die Bässe und Mitten klingen gut. Am Mikro gibt es ebenfalls wenig zu meckern, was gerade für ein Wireless-Headset nicht selbstverständlich ist. Mit seinen bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit hält es zudem viel länger durch als etwas das Sony Pulse 3D, das schon nach höchstens 12 Stunden schlappmacht.

Platz 4: Razer Barracuda X (PS4, PS5, Switch)

Falls ihr nach einem besonders günstigen Wireless Headset für PlayStation oder Switch sucht, dürftet ihr kaum ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden als beim Razer Barracuda X. Im Vergleich zum SteelSerie Arctis 7+ hält der Akku nicht ganz so lang (24 statt 30 Stunden) und auch bei der Verarbeitungsqualität und den Höhen kann das Barracuda X nicht ganz mithalten. Der Unterschied ist aber längst nicht so groß, wie man bei dem günstigen Preis erwarten könnte. Sofern ihr keine allzu hohen Ansprüche habt, werdet ihr hier kaum etwas zu kritisieren finden.

Platz 5: HyperX Cloud 2 Wireless (Xbox Series, Xbox One)

Mit dem HyperX Cloud 2 Wireless hat es ein weiteres kabelloses Gaming-Headset unter die Bestseller geschafft, hier handelt es sich aber um ein Modell ausschließlich für PC, Xbox Series und Xbox One. Qualitativ kommt es ziemlich nah an das SteelSeries Arctis 7+ heran. Die Höhen sind zwar nicht ganz so akkurat, weshalb es sich nicht so gut zum Musikhören eignet. Bei den fürs Gaming wichtigeren Mitten und Bässen schneidet es dafür desto besser ab. Auch hier bekommt ihr eine ordentliche Akkulaufzeit von rund 30 Stunden.

Weitere Angebote zum Black Friday

Neben Headsets haben die Black Friday Sales bei Amazon und auch bei den anderen Händlern natürlich noch sehr viel mehr zu bieten, zum Beispiel günstige 4K-Fernseher, Handys und Spiele. Die Highlights findet ihr in GamePro-Übersicht zum Black Friday. Wenn ihr lieber selbst die Sales durchstöbern wollt, könnt ihr das hier tun: