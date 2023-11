Amazon Black Friday Week: 3 Brettspiel-Empfehlungen für die ganze Familie

Die heiße Angebotszeit beginnt und hier sind wieder 3 Brettspiel-Empfehlungen von mir.

In der dunklen Jahreszeit verbringen wir wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und da bleibt natürlich auch entsprechend mehr Zeit für Spiele. Und abseits der Videospiele lohnt es sich durchaus, mal in den Bereich der Brettspiele zu gucken, denn die boomen nach wie vor und es gibt eine enorme Vielfalt an unterschiedlichen Titeln.

Angebotsaktionen wie die jetzt startende Black Friday Week bei Amazon sind da besonders gute Möglichkeiten, sich mit neuen Spielen einzudecken, denn dort findet ihr etliche Brettspiele zu attraktiven Preisen. Allerdings kann es schwierig sein, die wirklich empfehlenswerten Artikel zu erkennen. Ich habe deshalb mal die Angebote gescannt und liste unten drei Spiele auf, die ich aus persönlicher Erfahrung empfehlen kann.

Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hauptsächlich um Tipps für Spiele für die ganze Familie, Vielspieler-Titel lasse ich bewusst außen vor. Außerdem sei noch einmal erwähnt, dass es sich um subjektive Empfehlungen handelt, die Spiele müssen euch also nicht zwangsläufig gefallen.

Punktesalat

Verlag: Pegasus

Pegasus Spielerzahl: 2-6

2-6 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: 15 - 30 Minuten

In diesem kleinen Kartenspiel ist der Name Programm. Jede der insgesamt 108 Karten zeigt auf der Vorderseite eine von sechs Gemüsesorten, auf der Rückseite ist eine Punktwertung abgebildet. Im eigenen Zug darf man sich entweder Gemüse- oder Wertungskarten aus der Auslage nehmen und versucht so, am Ende möglichst viele Punkte zu machen.

Dabei müsst ihr aber auf ein gutes Gleichgewicht achten, denn wer zuviele Wertungskarten hat, aber kein dafür passendes Gemüse, wird es am Ende schwer haben zu gewinnen. Das führt bei Punktesalat trotz der wenigen Regeln zu einigen kniffligen Entscheidungen, die nicht immer trivial sind. Dank der kompakten Schachtegröße auch ein ideales Mitbringspiel!

5-Minute Dungeon

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 5 Minuten (pro Level)

In 5-Minute Dungeon müsst ihr gemeinsam mehrere Dungeons. Jeder von euch bekommt ein Heldentableaus und Handkarten. Dann wird ein Timer in der zugehörigen App gestartet und ihr habt die namensgebenen 5 Minuten Zeit, den Dungeon zu durchschreiten und den Boss zu besiegen.

Jede Karte des Dungeon-Stapels zeigt Symbole, die auch auf euren Handkarten abgebildet sind, ihr müsst also entsprechend passende Karten abwerfen – dass dafür natürlich hektisch kommuniziert werden muss, dürfte klar sein, schließlich tickt der Timer unerbittlich runter. 5-Minute Dungeon ist ein manchmal chaotisches, aber immer witziges Spiel, bei dem man dank der geringen Spielzeit gerne direkt eine zweite Runde hinten dran hängt – insbesondere bei gescheiterten Versuchen.

Zug um Zug

Verlag: Days of Wonder

Days of Wonder Spielerzahl: 2-5

2-5 Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren Spielzeit: ca. 45 Minuten

Zug um Zug ist einer der modernen Brettspielklassiker und wird von mir seit jeher empfohlen, wenn man ins Brettspielhobby einsteigen möchte. Mithilfe von Zugkarten baut ihr hier Strecken auf einer Landkarte und versucht dadurch, Aufträge zu erfüllen und die meisten Punkte zu machen, dabei aber natürlich aufpassen, dass euch die anderen Spieler*innen nicht in die Quere kommen.

Im Zug um Zug um Zug spielt ihr auf der USA-Karte, mindestens ebenso empfehlenswert ist zudem die Europa-Version, die noch ein paar mehr Regeln mitbringt. Optional sind auch andere Karten erhältlich, die dann zum Beispiel besonders gut für wenige Spieler geeignet sind. Zug um Zug ist also nicht zur ein einzelnes Spiel, sondern mittlerweile ein ganzes Ökosystem.

Tobias Veltin Tobi spielte in seiner Kindheit viele Brettspiele, diese Passion schlief dann allerdings wieder etwas ein. Bis zum Jahr 2016, wo ihm erneut bewusst wurde, was für eine Brettspiel-Vielfalt es mittlerweile gibt. Seitdem ist er im Fieber und die hauseigene Sammlung wächst und wächst. Er weiß zudem, wie schwierig die Orientierung beim Start ins Hobby sein kann, weswegen er regelmäßig auf GamePro.de Empfehlungs-Artikel veröffentlicht.

Welche Brettspiele spielt ihr so? Und deckt ihr euch vor Weihnachten in diesem Jahr auch mit neuen Titeln ein? Wenn ja mit welchen? Viele Fragen, ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren!