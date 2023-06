Amazon Days of Play: Große Ubisoft-Hits für PS4 & PS5 jetzt bis zu 71% günstiger schnappen

In den Amazon Days of Play gibt es neben vielen weiteren Angeboten auch Ubisoft-Hits für PS4 und PS5 günstiger.

Bei Amazon laufen seit Freitag die Angebote zu den Sony Days of Play. Ihr bekommt nicht nur große Exklusivhits für PS4 und PS5 wie God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West, sondern auch Ubisoft-Spiele günstiger, darunter natürlich große Open-World-Hits wie Assassin’s Creed Valhalla oder Far Cry 6. Die Übersicht über die Ubisoft-Deals findet ihr hier:

Die Auswahl im Ubisoft Sale ist zwar nicht allzu groß, dafür sind die Preise aber desto besser. Die Rabatte erreichen bis zu 71 Prozent im Vergleich zur UVP. Ein besonders guter Deal ist beispielsweise die Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition, mit der ihr das Hauptspiel und die umfangreiche Erweiterung "Die Zeichen Ragnaröks" im Bundle für nur 24,99€ bekommt. Normalerweise kostet das Add-On allein schon 39,99€.

Hier ein paar Beispiel-Deals:

Days of Play 2023: Die Sales bei MediaMarkt & Saturn

Vor allem große Exklusivtitel für PS4 und PS5 könnt ihr während der Days of Play zu guten Preisen bekommen.

Alternativ könnt ihr viele der genannten Angebot übrigens auch in den Days of Play Sales bei MediaMarkt und Saturn bekommen. Hier habt ihr den Vorteil dass ihr auch bei Ab-18-Titeln die Versandkosten vermeiden könnt, wenn ihr die Spiele in einem Markt in eurer Nähe abholt.

Außerdem findet ihr bei MediaMarkt und Saturn noch das eine oder andere Angebot, das es bei Amazon nicht gibt oder das dort schon ausverkauft ist. Zum Beispiel könnt ihr hier große PS4-Hits für 9,99€ bekommen, von God of War bis Bloodborne:

Die Days of Play 2023 laufen noch bis zum 12. Juni. Ihr solltet aber damit rechnen, dass einige der besten Deals schon sehr viel früher vergriffen sind. Weitere günstige Angebote rund ums Gaming könnt ihre auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier entdecken: