Ich wollte nur einen Saugroboter – dieser hier putzt sogar besser als ich!

Darf ich vorstellen: "Noch a Brudah"! Mein Staub Robert ist endlich nicht mehr allein!

Saugroboter gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Doch mit dem C28 bringt Eufy ein Modell an den Start, das klar auf Komfort setzt – und zwar nicht nur beim Saugen, sondern vor allem beim Wischen. Bei mir fährt der kleine Helfer seit kurzem zu Hause und erleichtert uns somit den Alltag enorm!

Was mich dabei besonders überrascht hat, ist dass der C28 mit einer Wischwalze ausgerüstet ist, was bei Saugrobotern dieser Preisklasse eher selten vor kommt. Und das Beste? Er kostet deutlich weniger als so manche Konkurrenzmodelle, die auch schnell mal über 1000€ kosten!

Das Herzstück: Die 5-in-1 Omni-Station

Was den C28 für mich im Alltag am stärksten von seinen Vorgängern unterscheidet, ist die Omni-Station. Während frühere Modelle oft nur eine einfache Absaugstation boten oder komplett ohne Basisstation auskommen mussten, übernimmt der C28 gleich mehrere Aufgaben automatisch.

Er entleert seinen Staubbehälter selbstständig, reinigt die Wischrolle, füllt Frischwasser nach, sammelt Schmutzwasser und trocknet das System mit Heißluft! Und ihr? Naja, ihr könnt währenddessen die Beine hochlegen, lesen, Serie schauen oder auch ganz einfach den kleinen Helfer fahren lassen, während ihr unterwegs oder in der Arbeit seid!

Dank der kompakten Station passt der "Brudah" wirklich überal hin!

Im Alltag bedeutet das vor allem eines: Ihr habt deutlich weniger Wartungsaufwand – statt regelmäßig den Staubbehälter zu leeren oder das Wischpad per Hand auszuwaschen, könnt ihr euch mit dem kleinen Kerl einfach zurücklehnen. Gerade wenn der Roboter wie bei mir mehrmals die Woche, wenn nicht sogar jeden Tag, ran muss, merkt man schnell, wie viel Komfort diese Automatisierung bietet!

HydroJet-Wischrolle: Mehr als nur feucht hinterherziehen

Viele Geräte wischen eher symbolisch. Sie ziehen ein feuchtes Tuch hinter sich her und verteilen dabei den Schmutz teilweise eher, als ihn wirklich zu entfernen. Der C28 geht hier aber einen anderen Weg. Die HydroJet-Wischrolle wird während des Betriebs kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und damit auch gleichzeitig gereinigt – ein wahrer Gamechanger gegenüber den klassischen, rotierenden "Wischtellern".

Technisch ist das Modell gut ausgestattet und wir sind mit der Wischleistung sehr zufrieden!

Ich war beeindruckt, dass ein Saugroboter seiner Preisklasse mit einer Wischwalze ausgestattet ist – vor allem bei uns Zuhause ist das ein wahrer Gamechanger. Der Hund rennt nach dem Gassigehen mit den dreckigen Pfoten durch die Wohnung, man verschüttet auf dem Weg von der Kaffeemaschine zum Schreibtisch etwas Kaffee oder läuft noch schnell mit den Straßenschuhen durch die Küche, um den Autoschlüssel zu holen. Kurz gesagt: Ein dreckiger Boden ist bei uns quasi vorprogrammiert!

Genau da kann unser kleiner Helfer in der Praxis dann umso mehr glänzen und der Boden sieht nach einer Runde vom Eufy sauberer aus, als ich es mit einem Wischmopp je könnte.

Navigation und Hinderniserkennung

Ebenso solide ist die Laser-Navigation, mit der unser "kleiner Bruder" zuverlässig durch die ganze Wohnung flitzt, um danach systematisch Bahnen abzufahren. Und unsere Katzen? Naja, die bleiben lieber einfach liegen und schauen dem C28 bequem dabei zu, wie dieser dank intelligenter Hinderniserkennung einfach um sie und andere Objekte wie etwa Schuhe oder Spielzeug einfach herumfährt!

Näpfe, Tiere, Schuhe oder auch andere Dinge, die ihm im Weg stehen, umfährt er sorgfältig!

15.000 Pa Saugkraft: Mehr als ausreichend für den Alltag!

Mit einer maximalen Saugkraft von 15.000 Pascal positioniert sich der C28 im oberen Bereich der Mittelklasse. Nicht nur die felligen Hinterlassenschaften unserer etlichen Vierbeiner meistert er gekonnt, auch Teppiche schafft er mit Leichtigkeit! Hier erhöht er einfach die Leistung und reinigt jeden Teppich besser, als ich es je könnte!

Fazit: Viel Technik für einen fairen Mittelklasse-Preis!

Der Eufy C28 ist kein High-End-Gerät, aber das muss er auch nicht sein – er ist ein überaus durchdachter Alltagshelfer. Besonders die HydroJet-Wischrolle und die umfangreiche Omni-Station machen ihn zu einem spürbaren Upgrade gegenüber seinen Vorgängern.

Im täglichen Einsatz schätze ich vor allem eines an ihm: Er wischt hinter jedem Dreck her, der bei unseren drei Katzen und unserem Wauzi so zusammenkommt, wischt den Boden, saugt den Teppich und das am besten alles, während ich eh arbeiten bin und nicht von ihm gestört werde.