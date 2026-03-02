Open-World-Hit 67% günstiger: Switch-Spiel aus einer 35 Jahre alten Reihe im Top-Angebot abstauben!

Die weiten Landschaften dieses Open-World-Spiels durchquert der Protagonist in rasendem Tempo.

Mysteriöse Welt & hohe Geschwindigkeit: Das ist der Open-World-Hit für Switch!

Es geht hier um Sonic Frontiers, durch das der blaue Igel zum ersten Mal durch eine große, offene 3D-Spielwelt rasen darf. Vor dem Release hatten die Trailer noch gemischte bis negative Reaktionen ausgelöst, da viele Fans befürchteten, dass das Open-World-Konzept nicht zu Sonic passt. Danach drehte sich jedoch schnell die Stimmung und Sonic Frontiers wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele der Reihe, mit Millionen verkauften Exemplaren und 90% positiven Reviews auf Steam.

Dafür gibt es gute Gründe, denn die weiten Landschaften der ungewöhnlich mysteriösen und melancholisch wirkenden Welt erscheinen auf den ersten Blick zwar etwas leer und leblos, offenbaren mit ihren zahlreichen Ruinen einer alten Zivilisation und kniffligen Hindernisparcours jedoch eine Menge Geheimnisse und Gameplay. Außerdem haben sie einen großen Vorteil: Sonic hat hier endlich mal den Platz, seine enorme Geschwindigkeit richtig auszuspielen.

In der Open World rast Sonic über mysteriöse Ruinen.

Daneben gibt es aber auch noch eine Menge vom altbekannten Sonic-Gameplay: In der Spielwelt verteilt findet ihr nämlich die 30 sogenannten Cyberspace-Abschnitte, die euch für kurze Zeit in einige der beliebtesten Welten aus älteren Sonic-Spielen zurückkehren lassen, darunter auch die legendäre Green Hill Zone aus dem allerersten Sonic the Hedgehog, das 1991 erschienen ist.

Alles in allem hat Sonic Fontiers zwar durchaus noch Luft nach oben, ist aber ein sehr respektabler Versuch, die Reihe mit modernem Open-World-Gameplay zu verbinden, und zeigt nicht nur das Potenzial der Idee, sondern macht auch bereits eine Menge Spaß. Bis irgendwann hoffentlich eine noch bessere Fortsetzung erscheint, lohnt es sich also auf jeden Fall, Sonic Frontiers schon mal eine Chance zu geben, vor allem zum günstigen aktuellen Preis.